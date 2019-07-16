Sosyal medyada tartışma yaratmıştı: Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı

Kendisini Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı İbrahim Şenel olarak Twitter’da tanıtan hesaptan yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı konularak “Onların 29 Ekim’i varsa, bizim de 15 Temmuz’umuz var!..” ifadesi kullanıldı.

BAKANLIK: ŞENEL’E AİT DEĞİL

Odatv’nin ulaştığı Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Twitter’da büyük tepkiye neden olan söz konusu tweeti atan hesabın, İbrahim Şenel’e ait olmadığını bildirdi.

Şenel’in de yarın hesapla ilgili suç duyurusunda bulunacağı aktarıldı.

İşte o paylaşım:

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