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27.03.2019
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Sosyal medyadan Öykü Arin çağrısı: Harekete geç Sağlık Bakanlığı

birgun.net birgun.net

İzmir’de lösemi tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 4 yaşındaki Öykü Arin için sosyal medyada kampanya başlatılarak Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuldu.

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Öykü Arin’e Umut Ol hesabından yapılan paylaşımda, “Öykü Arin ve 4 binden fazla hasta kök hücre nakli bekliyor. 150 bine yakın kan örneği doku tiplemesi çalışması için bekliyor. Eşleşmelerin bir an önce gerçekleşmesi için @saglikbakanligi ‘ni harekete geçmeye çağırıyor ve sesleniyoruz; #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı” ifadeleri kullanıldı.



Sosyal medya kullanıcıları da #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı etiketine paylaşım yaparak Sağlık Bakanlığı’nın kök hücre örneklerinin eşleştirmesini bir an önce tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya kullanıcılarının #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı etiketine yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

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