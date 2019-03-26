Sosyal medyadan Öykü Arin çağrısı: Harekete geç Sağlık Bakanlığı

İzmir’de lösemi tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 4 yaşındaki Öykü Arin için sosyal medyada kampanya başlatılarak Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuldu.
Öykü Arin’e Umut Ol hesabından yapılan paylaşımda, “Öykü Arin ve 4 binden fazla hasta kök hücre nakli bekliyor. 150 bine yakın kan örneği doku tiplemesi çalışması için bekliyor. Eşleşmelerin bir an önce gerçekleşmesi için @saglikbakanligi ‘ni harekete geçmeye çağırıyor ve sesleniyoruz; #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı” ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medya kullanıcıları da #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı etiketine paylaşım yaparak Sağlık Bakanlığı’nın kök hücre örneklerinin eşleştirmesini bir an önce tamamlaması gerektiğini vurguladı.
Sosyal medya kullanıcılarının #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı etiketine yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: