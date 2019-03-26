Sosyal medyadan Öykü Arin çağrısı: Harekete geç Sağlık Bakanlığı

Canım kızım Öykü Arinim ve kök hücre bağışı bekleyen 4000 hasta için 150 bine yakın donöre ulaştık.Kızımın genetik ikizi belki de onlardan biri! Bir an önce doku tiplemenin yapılmasını talep ediyorum. #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı @saglikbakanligi @drfahrettinkoca https://t.co/9uroBgFHao