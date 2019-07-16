‘Sosyal medyadan polise hakaret’ iddiasıyla gözaltı

Sivas’ta sosyal medyadan canlı yayın yaparak polislere hakaret ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı haber sitelerinde de yer alan ve sosyal medyadan canlı yayında polise hakaret ettiği öne sürülen şüphelinin, çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan B.Y. (24) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli hakkında ayrıca canlı yayın sırasında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle de işlem yapıldı.