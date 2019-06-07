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08.06.2019
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Sosyal medyadan tropik hayvan satışına operasyon

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İstanbul’da, sosyal medya üzerinden nesli tükenme tehlikesi altında olan tropik hayvanları pazarlamaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi yakalandı. 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart’ta “Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan sürüngenlerin yasa dışı yollarla yurda sokularak sosyal medya üzerinden satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Müşteri gibi sosyal medya üzerinden satıcılarla pazarlık yapan kaçakçılık polisi, Y.S’nin beyaz renkli piton yılanını 10 bin liraya, T.A’nın 80 santimetre uzunluğundaki iguanayı 5 bin liraya, F.AT’nin Leopart Gecko Geco cinsi kertenkeleyi 5 bin liraya ve A.G’nin de 40 santimetre uzunluğundaki sakallı ejderi 6 bin liraya satmaya çalıştığını belirledi. 

Değişik tarihlerde gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, buluşma noktasına gelen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, yanlarında getirdiği sürüngenlere ise el konuldu.

Zanlılara, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefetten adli işlem yapılırken, el konulan sürüngenler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

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