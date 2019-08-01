Sosyal medyadan yazdığı mesaj bir köpeğin hayatını değiştirdi

MUSTAFA DERMANLI / @mustafadermanli

Bir söyleşi ve imza günü için iki hafta önce Bozcaada’ya gelen yazar-senarist Eyüphan Erkul, dönüşte otogarda karşılaştığı bir köpekle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. “Geyikli’deki Mutsuz Golden” başlıklı paylaşımında iki sene önce sahibi tarafından otogarda terk edildiğini öğrendiği köpeğin mutsuzluğunu sosyal medyaya taşıyan Erkul, köpeği sahiplenmek isteyenlerin olabileceğini düşündü.

Erkul, paylaşımında şunları aktardı:

“İstanbul otobüsünü Geyikli otogarında beklemeyi tercih ettim. Daha otogara girer girmez, yerde yatan Golden cinsi köpek dikkatimi çekti. Eğilip başını okşadım, başını kaldırdı, çok mutsuz bakıyordu. O anda gözümün önüne internette bolca dolaşan ‘öncesi-sonrası’ videoları geldi. O tür paylaşımlarda mutsuz bakan ve sokaktan alınan can dostlar, bir süre sonra kendine gelip mutlu bir ifadeyle, gülümseyerek bakarlar genelde.

Valizimi bir kenara koyup, oradaki banklardan birine oturdum. Bizimki hemen yanıma geldi. Çok kiloluydu, tüyleri birbirine girmişti ve kötü beslenmekten dirseklerinde egzamalar oluşmuştu. Genellikle yanlış beslenmeden olur bu rahatsızlık. Bildiğimce tavuk, yağ ağırlıklı beslenmekten oluşur. Bizim bakımsız Troyalı, geldi ve ayaklarımı yastık yapıp, başını güvenle koydu. O sırada yanıma gelen servis şoförü bizimkinin hikayesini anlattı.

İNGİLTERE’DEN OLUMLU YANIT GELDİ

İki yıl önce henüz yavruyken bir yolcu onu bakamadığı için buraya bırakmış. Genellikle şehirlerarası otobüslerin şoförleri ve muavinlere bakıyormuş ona. En sevdiği şey ikram kekleriymiş. Ki, gözleri fazla şeker tüketmekten pek görmüyormuş. Otogara takılan diğer köpekler, yakınlarda piknik yapanların mangal kokusuna gidermiş fakat bizimki bulunduğu yeri asla terk etmezmiş. Servis şoförünün dediğine göre, iki yıldır sahibini bekliyormuş. ‘Nereden biliyorsun?’ diye sorduğumda, ‘Çünkü onu bırakan yolcu Metro Turizm’le gelmişti. Bizimki başka hiçbir firmanın otobüsünü tepki vermez. Ama ne zaman Metro Turizm otobüsü görse ayağa kalkar ve tek tek gelen yolculara bakar!’ dedi. Şaşırmıştım. Oradan sosis bulup bizim Troyalı’yı besledim, su verdim. Yarım saat boyunca yanımdan ayrılmadı. Ta ki Metro Turizm otobüsü gelinceye kadar. Tek tek yolculara baktı, muavinin verdiği ikram keklerinden yedi. Sonra tekrar yanıma geldi, ayağımı yastık yapıp yarım saat daha uyudu. Belki yakınlarda yaşayan başkaları, bu sevimli arkadaşla hayatını paylaşmak isterse diye buraya yazmak istedim. Eminim bir süre sonra hep gülümseyerek bakacak.”

Paylaşımın ardından Eyüphan Erkul’a İngiltere’den olumlu yanıt geldi.

TROYALI GOLDEN İNGİLTERE’YE GİDİYOR

Erkul ile bağlantıya geçen ve İngiltere’de ilgi alanı hayvan kurtarma olan bir vakıf ‘Troyalı Golden’ı kurtarmak, sonra da sahiplendirmek istiyordu. Vakıf temsilcisi Özgen Özgenoğlu önce köpekle ilgili paylaşımı yapan Eyüphan Erkul’a, ardından da Bozcaada’da yüzlerce hayvana daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışan Bozcaada Hayvan Hakları Çalışma Grubu’ndan Elif Dönmez’e ulaşarak organizasyonu sağladı. Dönmez de Geyikli’deki arkadaşlarıyla bağlantıya geçti ve Bursa’dan gelen bir nakil aracıyla Troyalı Golden Geyikli’den alınarak önce Bursa’ya götürüldü.

Bir süre burada tutulacak olan köpeğin aşıları ve evrakları tamamlandıktan sonra İngiltere’ye nakli gerçekleştirilecek.

İletiyi sosyal medyada paylaşarak Golden’ın hayatını değiştiren Eyüphan Erkul, “Gerçekten de bir mucize oldu. Bir sokak köpeğini İngiltere’de bir vakıf evlat edindi. Çok mutluyum. Bozcaada Kitap Fuarı’ndan dönerken Geyikli’de otogarda gördüğüm köpek terk edilmişti ve iki yıldır sahibini bekliyordu. Hikayesinden etkilenip, sosyal medyada kişisel sayfamda yazmıştım onu. Niyetimi direkt söylemesem de bir ‘sahip’ bulmaktı ona. Kısa bir süre önce adını vermek istemeyen İngiltere’den bir vakıf benimle iletişime geçti. Bozcaada’daki dostumuz Elif Kırmızı’nın yardımıyla Troyalı dostumuza ulaştık. O vefakar Golden, İngiliz vakfının gönderdiği nakil aracı ile Bursa’ya gidiyor. Orada üç ay karantina altında kalacak, bakımı ve tedavisi yapılacak. Sonra ver elini İngiltere… Güle Güle Troyalı, yolun açık olsun. Hikâyenle bize mutluluk yaşattın. Görüşmek üzere” diyerek duygularını ifade etti.