Sosyal medyaya ebeveynler ağırlığını koydu

Yapılan bir araştırma ebeveynlerin internete olan bakış açısının değiştiğini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre 2016 yılından önce internette vakit geçiren ebeveynlerin oranı yüzde 29 iken, 2019 yılına gelindiğinde bu oranın yüzde 52’ye yükseldiği ifade edildi. Aynı dönemlerde internette vakit geçiren gençlerin oranı ise yüzde 61’den yüzde 39’a düştüğü belirtildi.

Aileler üzerine araştırmalar yapan Common Sense’in son yaptığı çalışması da internet kullanım alışkanlığının değişimini gözler önüne serdi.

Amerika’da 2 Şubat ile 1 Mart arasında bin aile ve onların çocukları üzerinden yapılan çalışmada internette kimlerin daha fazla vakit geçirdiği araştırıldı. Sonuç olarak hem ailelerin hem de gençlerin vaktinin çoğunu internette harcadığı ortaya konuldu. Araştırma aynı zamanda yatmadan önce telefon kullanma gibi bir alışkanlığa da sahip olunduğunu gösterdi.

Buna göre 2016 yılından önce internette vakit geçiren ebeveynlerin oranı yüzde 29 iken, 2019 yılına gelindiğinde bu oranın yüzde 52’ye yükseldiği ifade edildi. Aynı dönemlerde internette vakit geçiren gençlerin oranı ise yüzde 61’den yüzde 39’a düştüğü belirtildi.