Sovyet bilimkurgusunda altın çağın başlangıcı

NİHAT GÖKHAN YENİCE

Boris Strugatski, Yefremov’dan Sovyet bilimkurgusunun altın çağını başlatan kişi olarak bahseder. 1921’de Kızılordu’dan ayrılıp, öğrenim için St. Petersburg’a gelen genç Ivan Antonovich Yefremov okul hayatını sürdürebilmek için rıhtım işçiliğinden keresteciliğe kadar çeşitli işler yapar.

1923’te Petrograd Denizcilik Okulu’nun sınavlarını geçer, kıyı kılavuzu olur ve Uzak Doğu’ya gider. Peter P. Sushkin ile tanışması, onu paleontolojiye yönlendirir. 1924’te Uzak Doğu yollarından St. Petersburg’a geri döner, biyoloji fakültesine girer. Urallar, Sibirya ve Uzak Doğu’da yaptığı gezileri ve keşifleriyle 1941 baharında biyoloji doktorasını alır. 1940’lı yıllarda Yefremov fosillerin çürümesi ve fosilleşmesi sürecini inceleyen taponomi biliminin temellerini atar. Konusuyla yakından ilgili birçok bilim dalında uzmanlaşan Yefremov, 1957’de ‘Andromeda Nebulası’ isimli romanını yayınlar, roman iki yıl sonra İngilizceye aktarılır.



Bitirilmeyen film



Roman esasen Sovyet devrimin gelecek ütopyası üzerine kuruludur. Ancak isabetli bilimsel öngörüleriyle öne çıkar, hatta kitabını yazdığında ortada olmayan yörünge uydularının 1967’ye gelindiğinde, artık gerçek olması üzerine kitabının sonraki baskılarına bir ek önsöz koyar. 1967’de ‘Andromeda Nebulası’ parti tarafından filminin yapılması kararıyla senaryoya dönüşür ve iki bölümlük film yapma kararı alınır. İlk bölüm Yevgeni Sherstobitov yönetiminde, başrollerde Sergei Stolyarov (Dar Veter), Vija Artmane (Veda Kong) ve Nikolai Kryukov (Erg Noor) ile Dovzhenko film stüdyolarında çekilir. 1968’de ‘Chas Bayka / The Hour of Bull / Boğanın Zamanı’ isimli kitabı yayınlanır, Brejnev’in Stalinizmi yeniden diriltmek istediği dönemde yapıt, Brejnev siyasetine bir eleştiridir. KGB tarafından evi basılır, el yazmalarına ve çalışmalarına el konulur. Kitapları KGB tarafından yasaklanır ve elbette ‘Andromeda Nebulası’ filminin devamı bir daha ilişilmemek üzere rafa kalkar.



Üç ayrı hikâye



Kapitalizmin yok edilmesinden sonra insanlık büyük halka (yüzük) adı verilen gezegenler birliğiyle iletişim kurmuştur. Derin uzay yolculuklarıyla erişilebilir gezegenler / yıldızlar keşfedilmektedir. Roman üç ayrı hikâyede biçimlenir: Uzay gemisi Tantra ve iki gezegen ziyareti ki özellikle zorunlu iniş yaptığı demir yıldızın yörüngesinde yer alan gizemli gezegen; dünyada, dünyadan bunalmış Darr Veter ve arkeolog Veda Kong ve nihayetinde Mven Mas’ın Tibet’deki tehlikeli deneyi. Tantra’nın hikâyesi hemen hemen yapıtın yarısıdır. Kitap 37. yıldız keşif gezisiyle açılır, Tantra Yüzük ve Dünya ile iletişime geçip, sonra tamamen sessizleşen Zirda gezegenini yörüngesindeki Algrab isimli diğer bir gemiyi araştırmak için yol almaktadır. Algrab aynı zamanda Tantra’ya yolculuğun devamı için lojistik destek sağlayacaktır, ama… Dünyada ise Küresel Uzay Ajansı’nın yöneticisi Darr Veter (Darth Vader ile isim benzerliği üzerine bir şey yazmak doğru olmayabilir.) kendine yeni bir iş aramaktadır. Ancak yerine göreve geçen başarısız bir deney sonucu görevden alınınca Darr Veter dönmek zorunda kalır. Kitabın en heyecanlı yeri ise Mven Mas’ın Stargate dizilerinde rastladığımız bir portalın öncelini deneylediği kısım. Deneyin başarısını veya başarısızlığını ise kitapta okumak üzere okuyucuya bırakmak doğru olacak.



‘Zor Şey Tanrı Olmak’



Bu üç hikâye birleşerek Sovyet ütopyasına ait bir evren oluşturur. Bu evren modeli daha sonraları (3 yıl kadar sonra 1962’de) Strugatsky’lerin Noon evrenini yaratmalarını sağlayacak edebi devinimi tetikler ve kardeşler Noon evreninde geçen 10 kitap yazarlar. Ne yazık ki bu evrende geçen romanlarından sadece ‘Zor Şey Tanrı Olmak’ Türkçeye aktarıldı. Yefremov’un evreninde dikkat çekecek noktalardan biri de yapıtdaki Sovyet’in Gelecek Tahmini Akademisi kurmasıdır. Bu fikir Asimov’un Vakıf ve İmparatorluk serilerinde kullandığı psiko-tarih bilimi ile yakınlık gösterir.



Gelecek tahminleri…



Yefremov bilimkurgu için bilim fantezileri kurgulamak yerine mevcut bilimlerin ışığında kitabını yazmıştır. Ancak hiperuzay, sıçrama vb gerçeküstü sürüşler yerine ışık hızının 5/6’sı hızda yolculuk yapan gemiler olsa da anamezon adı verilen fantastik bir yakıtı işin içine karıştırmak durumunda da kalmıştır. Kitabın tüm bilimsel yaklaşımı yer yer didaktik öğeler içerse de okuma ritmini kıracak bir durum oluşturmuyor. Kitabın satır aralarında 1950’lerin politik arenasına dair ipuçlarını dikkatli okur illa yakalayacak ve böylece Yefremov’un gelecek tahmini biliminin uygulamasına hayranlık duyacaktır.

Bir anlamda Yefremov elindeki bilimsel veriler ışığında tüm yapıtlarında gelecek tahminleri yapar ve olası sonuçlarına dair uyarılarda bulunur. Özellikle nükleer güç kullanımı, çevre felaketleri, buzulların erimesi, doğa ile insanın savaşı, diktatörlüğün tehlikeleri, singularizm gibi konularda dikkat çekici tespitler, tüm yapıtlarına yayılmış durumdadır. İçinde bulunduğu şartlara ve düzene rağmen eleştiriden çekinmeyip, başını derde sokan bu asil ve güçlü bilim insanının yapıtlarını okumak için buyrun, Andromeda Nebulası artık İthaki Yayınları sayesinde Türkçe olarak raflarda.