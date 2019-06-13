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13.06.2019
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Soyer sözünü tuttu: İzmir’de faytonlarda at kullanılmayacak

HAYTAP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşmesi sonrası faytonlarda atların artık kullanılmayacağını duyurdu.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

HAYTAP İzmir İl Temsilciliği İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Tunç Soyer ile hayvan hakları ile ilgili bir görüşme yaptı.

Yapılan görüşme sonrası Soyer, HAYTAP üyelerine fayton atlarının kurtarılıp Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda özgür bir hayat süreceğinin ve faytonların yerini akülü araçların alacağının sözünü verdi. 

HAYTAP sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer’le hayvan hakları ile ilgili neler yapabiliriz konuştuk. Fayton atları nihayet Başkan sayesinde kurtarılıyor. Yerine akülü araçlar geliyor. Atlar Sasalı’da hayatlarını yaşamaya devam edecek,” ifadelerine yer verildi.

Tunç Soyer, 18.02.2019 tarihinde HAYTAP üyeleri ile yaptığı buluşmada, ‘Söz Veriyorum Protokolünü’ imzalamıştı.

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