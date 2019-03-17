17.03.2019
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Soyer: Tarihi elektrik fabrikası için teklif vereceğiz

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, tarihi elektrik fabrikasına İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak teklif vereceklerini belirtti.

İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde Kemeraltı EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Soyer, “Kültür ve Sanat İzmir’in köklerinde var. Sadece bu elektrik fabrikası değil, Alsancak’taki Tekel Fabrikası da ele alınarak bu yapıların kültür ve sanat alanı olarak düzenlenmesi gerekiyor. Bunları hayata geçirmek için çalışırken, aynı zamanda dünyadan önemli sanatçıları İzmir’de buluşturacak büyük bir festival organize edeceğiz. Tüm bunları da Başkanlar Kurulu, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu gibi yapılarla işbirliği içinde yürüteceğiz. Tüm bu projeler için finansmanda da zorluk yok” dedi.

“DEMOKRASİYİ İÇSELLEŞTİRECEĞİZ”

İzmir’i birlikte yöneteceklerini vurgulayan Tunç Soyer, “Her şeyi ben bilirim, ben yaparım anlayışı yerine sürdürülebilir kalkınma hedeflerine kamu, kurum ve kuruluşları ve STK’larla beraber çalışarak ulaşacağız. İzmir’in gelişimini destekleyecek projeleri hep birlikte konuşarak, tartışarak hayata geçireceğiz. Yerel yönetimde demokrasiyi içselleştireceğiz. Bu şehri birlikte yöneteceğiz” dedi. Turizm, gastronomi, jeotermal konusunda İzmir büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Soyer, “Bu potansiyeli hep beraber harekete geçireceğiz. Kırsal kalkınmayı sürdüreceğiz, İzmir’in EXPO adaylığı için tekrar başvuracağız, Batı Anadolu Medeniyetler Müzesi’ni kuracağız, özel müzeciliğin yaygınlaşmasını sağlayacağız. Bu müzeler içinde deniz ve denizcilik müzesi mutlaka olmalı’ dedi. Alsancak Limanı’nı aktif ve verimli kullanmaları gerektiğini söyleyen Soyer, “Liman kenti olan İzmir bu özelliğini korumayı sürdürmeli. Büyükşehir Belediyesi’nin içinde olduğu bir yapı ile Liman yönetilmeli” dedi.

GENÇ İŞSİZLER İÇİN KENT AKADEMİLERİ

Aynı zamanda işsiz gençler için kent akademileri de kuracaklarını söyleyen Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Tabi kültür sanata verdiğimiz önem kadar genç işsizler için de projeleri hayata geçireceğiz. Onlardan biri de mesleki eğitimler vereceğimiz kent akademileri olacak. Köy enstitüleri gibi yapıları hayata geçirirken, doğru yapıda meslek lisesi gibi eğitim kurumları ile nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılama yoluna gideceğiz. Gençleri uyuşturucudan korumak için spora yönelmelerini sağlayacak alanlar yaratacağız. Organize Sanayi Bölgeleri kurulması için EBSO, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası’yla birlikte ortak kararlar alma hedefimiz var”

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