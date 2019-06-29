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30.06.2019
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Soyer: Temizlik seferberliğine Kadifekale’den başladık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin tarih ve turizm ekseninde gelişmesi için önem verdiği Kadifekale’de temizlik seferberliği başlattı.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in farklı dönemlerine ait kalıntılar taşıyan, kentin simgelerinden Kadifekale’nin gün yüzüne çıkması, turizm ve cazibe merkezi olması için planladığı projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Kentte refahı büyütmek ve adil paylaştırmak hedefiyle yola çıkan Başkan Tunç Soyer’in ajandasında ilk sırada yer alan Kadifekale’de büyük değişim öncesi temizlik seferberliği başlatıldı. Kale’deki 23 mahallede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri önderliğinde sürekli yapılacak temizlik çalışmalarının startını Soyer verdi. Sabahın erkan saatlerinde Kadifekale’ye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye ekipleri ile birlikte çöp topladı; yer süpürme aracını kullanarak yerleri süpürdü. Başkan Soyer’in başlattığı temizlik seferberliğine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, muhtarlar, Kadifekaleli vatandaşlar ve İzmir’in farklı ilçelerinden gelen vatandaşlar da destek verdi.

İZMİR PIRIL PIRIL OLACAK

Kadifekale’nin güzelliğini ortaya çıkarıp sadece İzmirlilerle değil dünyayla buluşturmanın ilk adımını attıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir evimiz. İzmir’in sokakları evimizin koridoru. İzmir’in parkları evimizin balkonu. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, kentimizi de temiz tutacağız. Bütün İzmir’i pırıl pırıl yapacağız. Temizlik seferberliğimize Kadifekale’den başladık. Bu bölgeyi tertemiz yapıp, canlandırıp bütün İzmirliyi davet edeceğiz” dedi.

KADINLARA İŞ İMKANI

Kadifekale’de vatandaşlarla sohbet eden Soyer, bölgeyi kalkındırmak, turizme kazandırmak için yapacakları çalışmaları anlattı. En başta kadınların sosyalleşmesi, ekonomik anlamda güçlenmesi için hazırladıkları projeleri sıralayan Soyer, “Kadifekale’nin sokaklarını bu bölgede oturan vatandaşlarımız süpürecek. Kadınlarımızı işe alacağız. Ayrıca bir midye restoranı açıp yine kadınlarımızın restoranda yaptıkları midyeyi satmalarını sağlayacağız. Temmuz ayında burada açacağımız üretici pazarında yine burada üretilen ürünler İzmirlilerle buluşacak. Kadifekale için bir diğer projemiz ise buraya bir Teleferik kazandırmak” diye konuştu. Duyduklarına sevinen ve çalışmak istediklerini belirten kadınlar, Soyer’e teşekkür etti. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Kadifekale’de başlattığı temizlik seferberliğinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Kosova Mahalle Muhtarı Reşit Gezginci, “50 yıldır burada yaşıyorum. Kadifekale bir mücevher. Amacımız İzmirliler’in buraya gelmeleri ve rahat rahat gezmeleri. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kadifekale ilgilenmesi bizim çok anlamlı” diye konuştu. Kadifekale Muhtarı Davut Tekin ise, “Kadifekale’de 20 yıldır muhtarlık yapıyorum. Burası İzmir’in kimliği, varlık nedeni. Kentin en güzel mekanlarından biri. Kadifekale’ye bu kadar duyarlı bir başkanımız olmasından dolayı çok sevinçliyiz. Başkanımız sayesinde Kadifekale çok güzel olacak ve yeniden evrensel kimliğine kavuşacak” dedi.

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