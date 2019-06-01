Soyer’in talimatıyla: Toplu ulaşımda ‘kadın şoför’ dönemi başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla ESHOT Genel Müdürlüğü, belediyenin İZELMAN şirketi aracılığıyla gerekli şartları taşıyan 100 kadın şoför istihdam etmek için İŞKUR’a başvuru yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu ulaşıma yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda ESHOT Genel Müdürlüğü’ne yaptığı ziyarette personelle bir araya gelen Soyer, kurum olarak çok zorlu bir görevi başarıyla yerine getiren ESHOT’un tek eksiğinin kadın şoförler olduğunu dile getirmişti.

Toplu taşıma araçlarının direksiyonunda kadınların bulunmasının vatandaşla olan ilişkilere olumlu yansıyacağını dile getiren Soyer’in bu talimatı hayata geçiriliyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü, belediyenin İZELMAN şirketi aracılığıyla gerekli şartları taşıyan 100 kadın şoför istihdam etmek için İŞKUR’a başvuru yaptı.