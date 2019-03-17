18.03.2019
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Soylu: 31 Mart’ta biz bir zafiyete uğrarsak kaymakamlar valiler sokağa çıkamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer 31 Mart'ta biz bir zaafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan sabahı Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 6 yaşındaki çocuklara, masum çocuklara taşları verirler, kaymakamları valileri sokağa çıkarmaz, itibarlarını altüst ederler" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir. Bunlara ülkemizi karıştırma imkanı vermeyin. Terörün kökünü kazıyalım” dedi.

Soylu, “Gezi’de, 17-25’te, darbelerle, ekonomik saldırılarla yapamadıklarını, Türkiye’yi dışarıdan kuşatarak yapabileceklerini sananların, karşılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gördüklerini” iddia etti.

Suriye’de yeni bir devlet kurulmasını engellediklerini savunarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, o devlet kurulacaktı” diyen Soylu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem dünyaya hem de geleceğe bir not bıraktı. Irak’ın kuzeyinde devlet kurup Afrin’de terör merkezi oluşturup, bu coğrafyada yeni oyun kurmaya çalışanlara tarihi bir not bıraktı. Bütün dünyaya ‘Ey dünya, eğer bu coğrafyada bir oyun kurmak istiyorsan bilesin ki ben buradayken kimseye oyun kurdurmam.’ dedi. Şimdi yeni bir oyun peşindeler” diye konuştu.

‘KAYMAKAMLARI VALİLERİ SOKAĞA ÇIKARMAZ…’

“Yapmak istedikleri basit” ifadesini kullanan Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Önümüzdeki 4,5 yıl, Türkiye’nin önünü alamayacaklarını gördüler. Belediye meclislerine yerleştirdikleri adamların unsurlarını söyleyeyim size, kimisi patlayıcı taşıyan, kimisi PKK’dan hapis yatan, kimisi Apo’nun İmralı’dan çıkması için açlık grevine giren, kimisi Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret eden, kimisi PKK eylemlerinde bulunan. Bütün haraç toplayan, bunların hepsini toplamışlar belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi yapıyorlar. Türkiye’ye bir fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün belediye meclis toplantılarında bunlar Allah muhafaza illerimize bir şehit geldiği zaman, belediye meclisi toplanır der ki, ‘bu şehidimizin adını şu caddeye verelim’, bunlar da kafayı kaldıracaklar diyecekler ki ‘bir dakika, bizim de şurada teröristimiz ölmüştür, biz de onun ismini şuraya vermek istiyoruz.’ diyecekler.

Türkiye’de Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor. İktidara gelemeyeceğini, sandıkla gelemeyeceğini bildiği için Türkiye’nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu bildiği için acaba Türkiye’yi nasıl karıştırırım diye. Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir. Eğer 31 Mart’ta biz bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan sabahı Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da 6 yaşındaki çocuklara, masum çocuklara taşları verirler, kaymakamları valileri sokağa çıkarmaz, itibarlarını altüst ederler. Bunlara ülkemizi karıştırma imkanı vermeyin. Terörün kökünü kazıyalım”.

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