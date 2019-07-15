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15.07.2019
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Soylu: Bu yıl FETÖ’ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Harekat Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada "Birileri ısrarla sulandırmaya çalışıyor ama sadece bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, darbe girişimi sırasından saldırıya uğrayan Özel Harekat Başkanlığı’nda düzenlenen yemeğe katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Süleyman Soylu, “PKK, iyi bir haber bekledi. Pensilvanya’daki ruh hastası iyi bir haber bekledi. Para verenler, aklı verenler, talimat verenler, akbaba gibi, çakal gibi kenardan seyredenler, iyi bir haber bekledi ancak çok şükür Cenab-ı Allah o geceyi onlara karanlık, 82 milyon aziz milletimize ise aydınlık kılmıştır” dedi.

‘ALLAH NASİP ETTİ, 7 SAATTE EZDİK GEÇTİK’

Soylu, “Sokağa çıktık ve üç, beş tankla, iki, üç uçakla bu ülkeyi teslim alacaklarını düşünenleri, Allah nasip etti 7 saatte ezdik geçtik. Türkiye genelindeki 251 şehidin beşte birini, 51 kardeşimizi biz sadece bu mekanda şehit verdik. Türkiye genelinde 2 bin 331, şu mekanda 32 gazimiz oldu. Buraya saldırdılar, bombaladılar, yıktılar ama teslim alamadılar” diye konuştu.

‘BİRİLERİ ISRARLA SULANDIRMAYA ÇALIŞIYOR’

Darbe girişimiyle ilgili yargılamaların devam ettiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

“Bütün terör örgütlerini tek bir yapı olarak gördük ve ezmeye başladık. 15 Temmuz’dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik. Yine tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik. Birileri ısrarla sulandırmaya çalışıyor, yumuşatmaya çalışıyor ama sadece bu yıl FETÖ’ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz’un hesabını misliyle soruyoruz.” 

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