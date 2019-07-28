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28.07.2019
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Soylu: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma statüsünde veya ikamet izni ile Türkiye’de yaşayan yabancıların sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen konu, tamamen düzensiz ve kaçak göçle mücadeleyle ilgili bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınırdışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir.

Bunu yapabilme kabiliyetine ve hakkına da sahip değiliz. Ne böyle bir istemimiz var ne böyle bir eylemimiz var ne böyle bir hakkımız var. Bu kadar açık ve net.

Geçen yıl 268 bin kaçak göçmen yakalandı. Bu yıl, günümüz itibarıyla yakalanan düzensiz veya kaçak göçmen sayısı 165 bini geçmiş durumda. Bu şu demektir; bir operasyon yürütüyoruz, yıl sonu itibarıyla bu 300 bini aşar.”

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