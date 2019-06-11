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11.06.2019
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Soylu: Görevimiz İBB başkan adayı üzerinden İstanbul’a PKK’nın sızmasını engellemek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "İçişleri Bakanı’nın İstanbul’da ne işi var" sözlerine yanıt olarak, "Görevimiz İBB başkan adayı üzerinden İstanbul'a PKK'nın sızmasını engellemek" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan tepki çeken bir açıklama geldi. Soylu, “Görevimiz İBB başkan adayı üzerinden İstanbul’a PKK’nın sızmasını engellemek” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun “İçişleri Bakanı’nın İstanbul’da ne işi var?” eleştirilerine “Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın varlığını nasıl oradan kaldırmaya çalışıyorsak, görevimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı üzerinden İstanbul’a PKK’nın sızmasını engellemektir. Bu kadar açık ve net” sözleriyle yanıt verdi.

İstanbul Bağcılar’da düzenlenen 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nde konuşan Soylu, “Eğer bunu yapmazsak Aybüke Yalçın kızımıza hesabımızı ödeyemeyiz. Eğer bunu yapmazsak Bedirhan bebeğimize hesabımızı ödeyemeyiz” dedi ve ekledi: “Biz İstanbul’u biliyoruz. Biz İstanbul’u hangi zenginlikler içerisinden nasıl bir yoksulluğa bıraktıklarını da biliyoruz. Nasıl bir beceriksizliği ve aynı zamanda nasıl bir basiretsizliği ortaya koyduklarını çok net biliyoruz.”

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