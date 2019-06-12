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13.06.2019
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Soylu hakkında verilen araştırma önergesine ret

birgun.net birgun.net

İYİ Parti, İçişleri Bakanı soylu hakkında, seçim meydanlarında ayrıştırıcı ve tahrik edici bir dil kullandığı gerekçesiyle araştırma önergesi vermişti.

TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği araştırma önergesi, kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Levent Gök başkanlığında toplandı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, seçim meydanlarında ayrıştırıcı ve tahrik edici bir dil kullandığı, bunun görev tanımı içinde yer alan ‘milletin bölünmez bütünlüğünü ve genel ahlakı korumak’ ilkeleriyle çeliştiği gerekçesiyle verdiği araştırma önergesi görüşüldü.

İYİ PARTİ’Lİ ERGUN: GERGİNLİĞİ KÖRÜKLEYEN BİR POLİTİKA

Önergenin verilme gerekçesi üzerine söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Süleyman Soylu’nun, siyasetin propaganda şefi haline geldiğini savunarak, “İçişleri Bakanı olarak atanmış olan Süleyman Soylu, bildiğiniz gibi uzun zamandır yetki ve görevlerinin dışına çıkarak göreviyle çelişen ve toplumsal gerginliği körükleyen bir politika yürütmektedir. Asıl görevi asayişi ve toplumsal huzuru sağlamak olan Soylu, özellikle 23 Haziran’da yeniden yapılacak olan İstanbul seçimi sürecinde her geçen gün ayrıştırıcı söylemlerine bir yenisini daha eklemektedir. Bir devlet adamına yakışmayacak üslup ve tazıyla sergilediği nefret söylemlerini belediye başkanlığı seçimleri için bir araç haline getirmiştir” dedi.

CHP’Lİ BAYRAKTUTAN: Yapması gerekenleri yapmayan bir bakan profiliyle karşı karşıyayız

CHP Grubu adına söz alan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da “Yapması gerekenleri yapmayan, yapmaması gerekenleri yapan bir bakan profiliyle karşı karşıyayız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İYİ Parti’nin, İçişleri Bakanı Süleyman soylu hakkında verdiği araştırma önergesi reddedildi.

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