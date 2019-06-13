Soylu ikinci adam mı oldu?

AKP kurmaylarının 31 Mart seçimleri sonrası yaptığı değerlendirmede en çok iki bakan üzerinde tartışma yürütüldüğü bilgisi basına da yansımıştı. Bu iki isim AKP örgütünün de tepkisini çeken Süleyman Soylu ve Berat Albayrak’tı.

İstanbul seçimlerinin tekrar edilme kararından sonra yapılan değerlendirme de iki bakanın seçim çalışmasına çok dahil olması doğru bulunmamıştı. Berat Albayrak’ın bu karara büyük ölçüde uyduğu görülüyor. Sadece kendi alanıyla sınırlı, daha düşük düzeyde kalan bir profil çiziyor. Bununla birlikte Süleyman Soylu neredeyse 31 Mart seçimleri öncesi kaldığı yerden devam ediyor. Hem de hiç sağına soluna bakmadan.

AKP’LİLER KARARIMIZ DEĞİL DİYOR

Süleyman Soylu’nun sahayı bu kadar aktif kullanasının parti politikası olup olmadığını AKP’li yöneticilere sorduk. Aldığımız yanıt “hayır.” AKP’nin İstanbul seçimleri için ortaya koyduğu stratejinin parçası değilse Soylu sahada var olma ve dahası Türkiye’nin tüm temel konuları hakkında laf söyleme motivasyonunu nereden alıyor? Bu sorunun yanıtı hiç kuşkusuz MHP ile kurulan ittifak ile bu sürecin parti tabanında yarattığı algı değişikliğinde aranmalı.

TABANDA KARŞILIĞI VAR

Süleyman Soylu’nun örgüt içerisinde sorun yaşadığı bilinse de parti tabanı içerisinde karşılığının olduğu biliniyor. Özellikle Erdoğan’ın çok devrede olmadığı anlarda Soylu’nun açıklamalarını referans kabul eden hatırı sayılı bir AKP kitlesi oluşmuş durumda. MHP ile kurulan ittifakın mihenk taşları da Soylu’nun parti içerisinde pozisyonunu güçlendirmesini sağlıyor. Özellikle sadece bakanlığı ile sınırlı kalmayan dış politika dahil bir çok konuda verdiği demeçlerle adeta kabinenin Erdoğan’dan sonra ikinci adamı görüntüsü veriyor.

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SEÇİM STRATEJİSİNE UYMUYOR

AKP’nin 23 Haziran seçimlerine dair politikası şu ana Binali Yıldırm’ın ‘makul, herkesi kapsayan siyaset adamı’ rotasıyla ilerliyor. Kürtçe mesajlar, gençlerle temas, muhalefete sempatik tavırlar, hatta hayvan sevgisi tüm bu imaj çalışmasını tamamlar nitelikte. Son olarak İmamoğlu ile televizyona çıkma hamlesiyle özgüvenli lider görüntüsü de vermeye çalıştı. Ancak bu görüntüyü bozan iki ayrıntı var. Birinci isim Devlet Bahçeli, ikicisi ise Süleyman Soylu. Bahçeli’nin bile son derece titiz ilerlediği bir süreçte Soylu’nun rol çalma girişimleri sadece atiklikle açıklanamaz. Soylu tam anlamıyla sadece İstanbul’a değil ülke siyasetine mitili atmış durumda.

SEÇİM SONRASINA YATIRIM

Hem ülke içerisinde hem sınır ötesinde sıcak bir yaz bizi bekliyor. Birçok denge değişirken Erdoğan’ı bekleyen zor kararlar var. Süleyman Soylu bir yandan AKP’nin ve Erdoğan kabinesinin yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü siyasal hatta durması için uğraşırken diğer yandan da olası makas değişimlere karşı hazırda bekliyor.

Soylu-Bahçeli ikilisinin Erdoğan ve AKP hangi yöne giderse gitsin üç yıldır devam eden siyasetin sürdürücüleri olacağı kesin. Üstelik artık sadece MHP kitlesiyle yetinmek zorunda değiller. AKP içerisinde de destekçileri var. Neticede Soylu, artık sadece bir bakan değil.