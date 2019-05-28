Soylu: İmamoğlu sinirli son zamanlarda, demin de bir çocuğu tokatladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halkın oylarıyla İBB Başkanı olan ancak YSK tarafından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu’nun son zamanlarda sinirli olduğunu iddia etti. Soylu, “Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde Çatalzeytin Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Konuşmasında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun büyükşehir belediyesindeki verilerin kopyalanması talimatına ilişkin, “Hukuken, ahlaken ve yöneticilik açısından yanlış” dedi.

Soylu, “Senin derdin demek İstanbul’u idare etmek, yönetmek değil. Senin derdin başka.17-25 Aralık’takiler ne yapmışsa senin derdin aynısı orada devam ettirebilmek. Derdin bu, başka hiçbir derdin yok” dedi.

‘İMAMOĞLU GÜÇ ZEHİRLENMESİNE GİRDİ’

İmamoğlu’nun sinirli olduğunu iddia eden Soylu, şunları söyledi:

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“Son zamanlarda Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz. Çocuk anlatmak istiyor ona, ‘ukalalık yapma’ diyor. Şunu ifade edeyim; ona bir şarj doldurdular, şarjı bitti. Şimdi 31 Mart’a kadar dolu, bir de öz güven patlamasına girdi. Güç zehirlenmesine girdi, kimseyi takmıyor. Diyor ki, ‘Süleyman Soylu, senin İstanbul’da ne işin var’ diyor. ‘Otursana Ankara’da, İçişleri Bakanlığında görevini yapsana’ diyor. Olan benim çocuklara oldu, İstanbul’a gelemeyecekler. İzni ondan alacağız bundan sonra.”

“Binali ağabey 17 yıldır sıtkı sadakatle bir kere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlığını yapıyor” diyen Soylu, “Satmamış, üzerine ne kadar gelinirse gelinsin yolundan sapmamış ve bu millete de hizmetkar olma konusunda imtihanını başarıyla vermiş. Türkiye’nin her tarafında birçok da eseri var” şeklinde konuştu.