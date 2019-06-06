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06.06.2019
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Soylu: İmamoğlu valiye ‘it’ dedi

birgun.net birgun.net

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Havalimanı’nda VIP salonuna alınmamasıyla ilgili, “Bir problem yok. Valiye ‘it’ dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin” ifadesini kullandı.

Esenler’de Trabzon Dernekleri ile bayramlaşma programına katılan İçişleri Bakanı Soylu, CHP’li İmamoğlu’nun Ordu’da VIP salonuna alınmamasına ilişin açıklamalarda bulundu. 

İmamoğlu’nun VIP salonunu kullanma hakkının bulunmadığını söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

“Trabzon’da kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. ‘Ben buradan çıkmak istiyorum’ demiş çıkarmışlar. Sonra Ordu’da kullanmak istemiş. Aramışlar milletvekilini demişler ki özel uçakla gidiyor 14 kişi, bunların hiçbirinin kendisinin dahi kullanma hakkı yok. Öbür taraftan alalım hem geçecek zaten. Bir problem yok. Valiye ‘it’ dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin.”

Şeker Bayramı kapsamında Karadeniz turuna çıkan ve Trabzon’da miting yapan İmamoğlu, daha sonra Giresun ve Ordu’ya geçmişti. Buradan ayrılışında Ordu Valisi Seddar Yavuz’un emriyle VIP salonuna alınmadığını ifade eden İmamoğlu yanında milletvekili olduğu halde VIP girişini kullanmasına izin verilmediğini söylemişti.

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Soylu, Rusya’dan alınacak S-400 konusuna değinen Soylu, şunları söyledi:

“Bize ‘S-400 ile beraber alamazsınız’ dediler. Nasıl alamayacağız? Amerika’dan zamanında istedik verdiler mi? Hayır. Paramızla istedik. Biz oraya 1.5 milyar doların üzerinde para verdik o projeye. Biz o projenin ortağıyız. Biz o projenin bir tarafında medet ummaya çalışan değiliz. O projenin ortağıyız. Şimdi de öyle bize kimse parmak sallayarak, ‘Oradan vazgeç, buradan vazgeç’ diyemez. Bugün zamanı geldi, 2 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinde gücümüz yetmezdi. Zamanı değildi. Bugün 10 bin dolara geldik, bugün S-400 alma hakkımız var, bunu da alacağız. Bizi beğenmez Amerika. 15 Temmuz’u başımıza getirmeye çalıştı. 15 Temmuz aydan mı geldi? Oradan geldi. O kadar açık ve net. Şimdi yerel seçimimizi beğenmez, bize diyor ki ’31 Mart’taki yerel seçimi not ettik.’ Biz de 15 Temmuz’u not ettik Amerikan Efendi. Bu direnci burada gösteriyoruz. Elbette ki bedeli var. Ama yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Eğer bu alt yapısını tamamlamamış olsaydı, terörle mücadele etmemiş olsaydı, şimdi bizi yerle yerle yeksan ederlerdi. Çıldırdıkları budur. Avrupa kuşatıyor, Amerika bastıyor ama Türkiye teslim olmuyor. Teslim olmamaya, kendi iradesiyle beraber gitmeye devam edecek.”

’23 HAZİRAN’A KADAR İSTANBUL’DAN ÇIKMAYACAĞIZ’

Milletin 31 Mart’ta Cumhur İttifakına yüzde 52 oy verdiğini hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Millet ‘Size şunu söylüyoruz. AK Parti 17 yıldır iktidardasın. Sana yüzde 52 oy veriyorum, demek istiyorum ki senin terörle mücadeleni takdir ediyorum, destekliyorum, aynı yolculuğuna devam et.’ Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı bana diyor ki takmış bana kafayı, işi benle, bir de adam tutmuş, adam da ben Trabzon Havalimanı’ndan aşağıya indiğim zaman nezaket göstermişiz. Orada hakkı olmamasına rağmen ‘Tamam buradan çıksın’ demiş arkadaşlar. Adam da bana oradan geçerken heyetiyle beraber, ‘Her şey güzel olacak’ dedi, bir adam da kulağımın dibinde ‘Akıllı ol Süleyman Soylu’ dedi. Ben de dedim ki, orada da diyeceğim lafları dedim zaten de ama şimdi burada da diyeyim. Allah bizi aklımızdan eksik ettirmesin. Biz Doğu’da ve Güney Doğu’da niçin mücadele ediyoruz? Diyor ki ‘Akıllı ol’. Ben akıllıyım, Allah’ıma şükürler olsun, Allah akıl sağlığından yoksun etmesin.

HDP sabahtan akşama kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP’nin adayı için çalışıyor mu? Peki terör örgütünün ne kadar yöneticisi varsa Avrupa’da, Kandil’de hepsi ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Ekrem İmamoğlu’nu kazandıracağız’ diyorlar mı? O zaman size bir şey söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bütün güvenlik kuvvetleriyle bunu gerçekleştirmeye çalışan bir evladınız olarak, orada nasıl onlara nefes aldırmıyorsak, İstanbul’da da onlara nefes aldırmayacak, PKK burada adım attırmayacak bir hali ortaya koymak bizim sorumluluğumuzdur. Biz birileri gibi 6-7 saat mesai yapıp da bırakan, ondan sonra da istediği gibi hayatını devam ettiren değil, İçişleri Bakanı olduğum günden itibaren bu millet uyumadan uyumadım. 24 saatin 20 saati çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bu hali gördükten sonra 23 Haziran’a kadar İstanbul’dan çıkmayacağız ve çalışacağız.”

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