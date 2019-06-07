24.4 C
Istanbul
07.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Soylu, Kaftancıoğlu'nu hedef aldı

Soylu, Kaftancıoğlu’nu hedef aldı

birgun.net birgun.net

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of-Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneği’nin bayramlaşma programına katıldı. Soylu, yenilenen seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu’nu hedef alan Soylu, “Neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı, Canan” ifadelerini kullandı.

Soylu konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu hedef aldı. “Neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı, Canan” ifadelerini kullanan Soylu konuşmanın devamında, “öbür tarafta Sezai ile HDP’nin, öteki tarafta Kılıçdaroğlu’yla beraber burada İstanbul’u yönetecekler” dedi.

‘Neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı, Canan’

Süleyman Soylu’nun konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

“İstanbul’un ulaşımında hatta ötekileştirilmesinde ciddi bir sabıkaları var. Şimdi gelecekler İstanbul’u, neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı Canan, öbür tarafta Sezai ile HDP’nin, öteki tarafta Kılıçdaroğlu’yla beraber burada İstanbul’u yönetecekler.”

‘HDP gelecek bir payını alacak, LGBT’si de gelecek’

“Bir şey söyleyeyim. O zaman kendi kendimize şu soruyu sorarız; Doğu ve Güneydoğu’da bu mücadeleyi niye yaptık? Sonra HDP gelecek bir payını alacak, LGBT’si de gelecek bir tarafında olacaklar, onlar gelecek bir tarafında olacaklar, ötekiler gelecek başka bir tarafında olacaklar.”

İlginizi çekebilir:  Vali değil AKP il başkanı!

‘İnancımıza aykırı laflar söyleyecek, bizi küçük düşürecek’

“Allah’ınızı severseniz, kadın diyecek ki bizim dinimize, inancımıza aykırı laflar söyleyecek, bizi küçük düşürecek, bizi örümcek görecek. O kafasıyla beraber. Sonra HDP gelecek bir tarafından ortak olacak sonra? İstanbul sadece bizim İstanbul’umuz değil hemşehrim, bizim yaşadığımız İstanbul değil. Dünyanın neresinde olursa olsun umutsuzluğa düşmüş herkesin baş şehridir burası.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,488AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Soylu, Kaftancıoğlu’nu hedef aldı

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of-Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneği’nin bayramlaşma...
Devamını Oku

Hiçbir yerde herhangi biri

RAHMİ ÖĞDÜL -
Bazen insan alıp başını gitmek ister, neresi olduğu hiç önemli değil, sadece...
Devamını Oku

Keyif almak için değil insanlık için yazıyorum

birgun.net -
KADİR İNCESUA. Kadir Paksoy şair ve dergici...
Devamını Oku

İmamoğlu ve Yıldırım’ın karşı karşıya geleceği kanal belli oldu

birgun.net -
YSK’nin 31 Mart’taki İBB seçimlerini iptal etmesinin ardından mazbatası elinden alınan İstanbul’un...
Devamını Oku

10 soruda Çernobil

ÖZGÜR GÜRBÜZ -
Çernobil dizisi nedeniyle 33 yıl sonra yeniden dünyanın gündemine giren en büyük...
Devamını Oku

Bir futbol şehrinin portresi

ZİYA ADNAN -
Freddy O'Connor tarafından 1986 senesinde kaleme alınmış, “Liverpool, It All Came Tumbling...
Devamını Oku

Annem ile Cruyff’un rekabeti

MÜSLÜM GÜLHAN -
10 yaşında, 1974 Dünya Kupası Finali seyrettiğimde Hollanda’nın 1-0 öne geçmesiyle başlayan...
Devamını Oku

Tarımı 17 yılda yok ettiler

birgun.net -
Dünya nüfusu hızla artıyor. Gıdaya erişimdeki dengesizlik, insanlığın geleceğini tehdit ediyor. 7,5...
Devamını Oku

Ücretlinin filesi boşaldı

birgun.net -
Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi Haziran ayı alım gücü araştırması raporu'nu yayımladı....
Devamını Oku

Kayıp çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu

birgun.net -
Antep'ten bayram ziyareti için Urfa’nın Suruç ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gelen...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi