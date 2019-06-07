Soylu, Kaftancıoğlu’nu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of-Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneği’nin bayramlaşma programına katıldı. Soylu, yenilenen seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu’nu hedef alan Soylu, “Neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı, Canan” ifadelerini kullandı.

Soylu konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu hedef aldı. “Neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı, Canan” ifadelerini kullanan Soylu konuşmanın devamında, “öbür tarafta Sezai ile HDP’nin, öteki tarafta Kılıçdaroğlu’yla beraber burada İstanbul’u yönetecekler” dedi.

‘Neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı, Canan’

Süleyman Soylu’nun konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

“İstanbul’un ulaşımında hatta ötekileştirilmesinde ciddi bir sabıkaları var. Şimdi gelecekler İstanbul’u, neydi o kadının ismi? İstanbul İl Başkanı Canan, öbür tarafta Sezai ile HDP’nin, öteki tarafta Kılıçdaroğlu’yla beraber burada İstanbul’u yönetecekler.”

‘HDP gelecek bir payını alacak, LGBT’si de gelecek’

“Bir şey söyleyeyim. O zaman kendi kendimize şu soruyu sorarız; Doğu ve Güneydoğu’da bu mücadeleyi niye yaptık? Sonra HDP gelecek bir payını alacak, LGBT’si de gelecek bir tarafında olacaklar, onlar gelecek bir tarafında olacaklar, ötekiler gelecek başka bir tarafında olacaklar.”

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‘İnancımıza aykırı laflar söyleyecek, bizi küçük düşürecek’

“Allah’ınızı severseniz, kadın diyecek ki bizim dinimize, inancımıza aykırı laflar söyleyecek, bizi küçük düşürecek, bizi örümcek görecek. O kafasıyla beraber. Sonra HDP gelecek bir tarafından ortak olacak sonra? İstanbul sadece bizim İstanbul’umuz değil hemşehrim, bizim yaşadığımız İstanbul değil. Dünyanın neresinde olursa olsun umutsuzluğa düşmüş herkesin baş şehridir burası.”