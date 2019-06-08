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08.06.2019
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Soylu: Koç’un özel uçağı İmamoğlu’na tahsis edilmiş

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Koç Grubu’na ait uçakla seyahat ettiğini söyledi.

Soylu, “Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim’deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar’da muhtarlarla buluştu. Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi ve Ordu polis teşkilatı mensuplarından özür dilemesini beklediğini belirterek, “Bu mızrak çuvala sığmaz. Yapılması gereken kamuoyundan alenen özür dilemektir. Ve o arkadaşlarımızdan özür dilemektir” dedi.

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

Ekrem İmamoğlu’nun VIP krizine müdahalesinin görüntüleri ortaya çıktı

“Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, yani CHP adayının Ordu valimizden ve Ordu polis teşkilatı mensuplarımızdan özür dilemesini bekliyorum. Çok net. Yani bir valiye galiz bir şekilde hakaret edip it demek. Bu ne bizim devlet geleneğimize ne de millet geleneğimizde var. Ondan sonra da sessizliğe büründü. Ve ondan sonra da sessizliğe bürünmek. Zaten bunun nasıl olduğu televizyonlarda net bir şekilde açıklandı. Valimiz suç duyurusunda bulundu. Ve orada şahitlerin huzurunda hangi sözlerin söylendiği, ben burada o söylenen sözleri söylemekten de edep ederim açıkça. Daha farklı sözler de var. Ve bunların bütün tutanakları ve şahitleri net bir şekilde ortadadır. Bu mızrak bu çuvala sığmaz. Yapılması gereken kamuoyundan alenen özür dilemektir. Ve o arkadaşlarımızdan da özür dilemektir.”

‘KOÇ’UN ÖZEL UÇAĞI ALTINA TAHSİS EDİLMİŞ’

Soylu, İmamoğlu’yla ilgili olarak “Koç’un özel uçağı altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim’deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle’yi tahsis edenler, bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçe’yi, tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili harekete geçiriyorlar” dedi.

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