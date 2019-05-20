Soylu muhtarlarla buluştu: Siyasal ve ideolojik kavganın başlamasından endişe ediyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Soylu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin yenilenmesine değinen Soylu, şunları kaydetti:

“Bu itirazları, hem kendi hakkımızı hem milletimizin bir oy hakkını bile muhafaza etmek adına yaptık. Kıyamet koptu. Kimse kusura bakmasın YSK, birinden alıp birine vermedi. Tekrar er meydanını açtı. İstanbul halkı burada bir karar verecek. Biz kimsenin hakkının gasbedilmesinden yana değiliz. Bundan da korkarız ama hakkımızı da yedirmeyiz. ‘Sosyal medya şöyle söyleyecek, millet böyle söyleyecek…’ İyi o zaman sosyal medya kendi kanununa, iradesine göre bizi idare etsin. Bütün kanunlarımızı rafa kaldıralım. 5 yıl sonra yine en çok bağıranın kazandığı bir durum söz konusu olursa, demokrasiyi Türkiye’de nasıl ayakta tutabiliriz?”

“İDEOLOJİK KAVGANIN BAŞLAMASINDAN ENDİŞE EDİYORUM”

Bakan Soylu, “Tekrar Türkiye’de, İstanbul seçimi üzerinden bir siyasal kavganın ve bir ideolojik kavganın başlamasından endişe ediyorum. Çünkü Türkiye, önümüzdeki 4-4,5 yıllık süreç içinde kendi hizmetini yapabilecek, kendi altyapısını çok daha iyi geliştirecek ve insanlarımızı arzu ettiği standarda kavuşturabilecek bir zaman dilimi var artık, seçim yapmayacağız ama bu farklı bir şeydir. Bundan da endişelendiğimi ifade ediyorum.” dedi.