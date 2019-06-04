Soylu Trabzon’da protesto edildi: Her şey çok güzel olacak

Bayramlaşma etkinlikleri için CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile aynı saatte Trabzon’a gelen Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu bekleyen yurttaşlar tarafından hava limanında protesto edildi.

Gazete Yolculuk’un haberine göre Trabzonlular Ekrem İmamoğlu’nu havalimanında beklerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anlarda havalimanına geldi. Soylu “Her Şey Çok Güzel Olacak” sloganı ile protesto edildi.

Bayram için gittiği memleketi Trabzon’da protesto edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Ben buraya Selahattin Demirtaş’ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Bizim arkamızda Tayyip Erdoğan var, millet var. Onun arkasında ezanıma hakaret eden Canan var” dedi.

Protesto ile ilgili açıklama yapan Soylu, şunları söyledi:

Havalimanında indim. 20-25 kişi beni orada karşıladılar. Oradan buraya gelmek üzere hareket etmek üzereydik. CHP adayını bekleyen ekip orada bekliyor. Adım attığımda oradan bir söz geldi. ‘Akıllı ol’ Süleyman Soylu diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş’ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Allah şahit size hiçbir yanlışımız olmadı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradaden hiçbir zaman geri adım atmadık. Üzüldüğümü söylemek istiyorum.

Hiçbir zaman Trabzon istismarcılığı ortaya koymadım. Şunu ifade etmek istiyorum. Her türlü yaygarayı ortaya koymak isteyenlere müsade etmeyin. O provokasyona gelmem. Bunu kınıyorum. Bunu yanlış buluyorum. Ayıplıyorum. İstanbul’un gücü üzerinden benim ülkemi istikrarsızlaştırmak isteyenlere izin vermeyin.

Bizim arkamızda Tayyip Erdoğan var, millet var… Onun arkasında ezanıma, namazıma hakaret eden Canan var, nun arkasında Selahattin var, Kılıçdaroğlu var. 23 Haziran’ı Türkiye’nin bir ideolojik kavganın başlangıcı yapmak istemelerinden korkuyorum.

Sen git ‘İstanbul’da çalış, Ankara’da otur’ diyor. Ekrem İmamoğlu, sana sesleniyorum. Ben Gabar’a giderken, terör örgütleri beni hedef gösterirken ona karışmadın da bugün ben istediğim her yere giderim. 23 Haziran’da canım çıkana kadar İstanbul’da çalışacağım.

İstanbul güçlü bir şehir ve önemli. İstanbul sadece bizim İstanbul’umuz değil. İstanbul Mekke’nin, Kerkük’ün, Bosna’nın, Kabil’indir.

İmamoğlu, Trabzon’da

Halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’a geldi. İmamoğlu, “Karadeniz benim ruhumun, kimliğimin, benliğimin oluştuğu yer” dedi.

Trabzon’da yarın partisinin düzenleyeceği bayramlaşma programına katılarak halka seslenecek olan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kente geldi. İmamoğlu, Trabzon Havalimanı’nda, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli ile partililer tarafından karşıladı. Halk oyunları ekibinin gösterileri ile karşılanan İmamoğlu için partililer ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganları attı.

‘KARADENİZ BENİM BENLİĞİMİN OLUŞTUĞU YERDİR’

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Havalimanında açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, hemşehrileri ile buluşmaya geldiğini belirterek, “Güzel bir bayram gezisi olacak. Uzun süredir gelemiyordum bayramda Trabzon’a. Denk düştü. Seçimin de ortasına denk geldi. Köyümü ziyaret edeceğim. Mezarlıkları ziyaret edeceğim. Özlemle geliyorum, kucaklaşmaya geliyorum. Trabzon şehri benim doğduğum şehir. Bu güzel bölge Karadeniz benim ruhumun, kimliğimin, benliğimin oluştuğu yer. Bütün hemşehrilerimle buluşmaya, kucaklaşmaya geldim. Beslendiğim bu kentin insanları ile bayramlaşmaya geldim. Bütün özlemimle buradayım. Karadeniz’i doğduğum şehri çok seviyorum. Her zaman duamdır. Önce ‘Allah’ım beni aileme ve doğduğum topraklara mahcup etme’ derim. Duam budur. Elbette ki milletime, yaşadığım şehir güzel İstanbul insanlarına mahcup olmamak. Ama bu sıralamayı hiç unutmam. Ailem ve doğduğum topraklar bu güzel kentte bulunmaktan büyük keyif duyuyorum” dedi.

Partililerle bayramlaşan İmamoğlu ve beraberindekiler ardından Akçaabat ilçesine geçti. İmamoğlu, yarın Trabzon, Giresun ve Ordu’da bayramlaşma programlarına katılarak, halka hitap edecek.