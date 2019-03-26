Soylu yine tehdit etti: Seçilirlerse açığa alacağız

Katıldığı bir televizyon programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu,

“Muhalefetten 178 aday hakkında PKK’dan adli işlem var, 45’i hakkında FETÖ’den, 4’ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4’ü hakkında IŞİD’den” açıklamasını yaptı.

Soylu, “PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacak” dedi.

Soylu’nun açıklamaları şöyle:

“PKK’ya yakın isimler milletin vekili olmaz. Terör bağlantılı birçok isim muhalefetin aday listelerinde bulunuyor. 378 meclis üyesi adayının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Muhalefetten 178 aday hakkında PKK’dan adli işlem var, 45’i hakkında FETÖ’den, 4’ü hakkında DEAŞ’tan işlem var.

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PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacaklar.”