14.3 C
Istanbul
26.03.2019
Anasayfa SİYASET Soylu yine tehdit etti: Seçilirlerse açığa alacağız

Soylu yine tehdit etti: Seçilirlerse açığa alacağız

Süleyman Soylu, muhalefetten 178 adayın seçilseler dahi açığa alınacağını söyledi

birgun.net birgun.net

Katıldığı bir televizyon programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu,
“Muhalefetten 178 aday hakkında PKK’dan adli işlem var, 45’i hakkında FETÖ’den, 4’ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4’ü hakkında IŞİD’den” açıklamasını yaptı.

Soylu, “PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adayları seçilmeleri halinde açığa alınacak” dedi.

Soylu’nun açıklamaları şöyle:

“PKK’ya yakın isimler milletin vekili olmaz. Terör bağlantılı birçok isim muhalefetin aday listelerinde bulunuyor. 378 meclis üyesi adayının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Muhalefetten 178 aday hakkında PKK’dan adli işlem var, 45’i hakkında FETÖ’den, 4’ü hakkında DEAŞ’tan işlem var.

İlginizi çekebilir:  Akşener ve Uysal'dan Mersin'de ortak miting: Demokrasi ayıbı kapanacak

PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacaklar.”

- Reklam -

SON HABERLER

Sosyal medyadan Öykü Arin çağrısı: Harekete geç Sağlık Bakanlığı

birgun.net -
İzmir’de lösemi tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 4 yaşındaki Öykü...
Devamını Oku

Akşener: Siyaseten sağ kalan tek kadın politikacıyım

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben kadın olarak Türkiye'de yola çıkıp...
Devamını Oku

Rusya: ABD’nin Golan Tepeleri kararı savaşa yol açar

birgun.net -
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyamaya ilişkin...
Devamını Oku

Yunanistan’dan Türkiye’ye protesto notası

birgun.net -
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın içinde bulunduğu helikopterin Türk savaş...
Devamını Oku

Alper Taş: Biz kazandığımızda herkes Beyoğlu modelini konuşacak

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Halk TV canlı yayına katılarak...
Devamını Oku

Erdoğan: Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen mitingde konuştu....
Devamını Oku

ABD’den F-35 açıklaması

birgun.net -
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'nda...
Devamını Oku

Sonar Araştırma Başkanı anket sonuçlarını açıkladı

birgun.net -
Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 31 Mart yerel seçim anket sonuçlarını paylaştı.
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Oylarımızı bölmeyeceğiz

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şişli'de düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu,...
Devamını Oku

Cezayir’de ordu Cumhurbaşkanı Buteflika’nın istifasını istedi

birgun.net -
Cezayir Genelkurmay Başkanı, cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanmasını istedi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi