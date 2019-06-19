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20.06.2019
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Soylu’dan ‘HES faciası’na yalanlama

birgun.net birgun.net

Trabzon’un Araklı ilçesinde şiddetli yağış sonrası HES duvarının patlaması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Soylu, bölgede basına yaptığı açıklamada HES faciasını yalanlayarak “HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı ilçesindeki sele ilişkin, “Şu anda ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz önce bir kişiye daha ulaşıldı ve bizim belirlediğimize göre ve burada elde ettiğimiz, tüm köyde çalışmalarla yapılan değerlendirmelerde 6 kişimiz daha kayıp. Bu 6 kişi konusunda da arkadaşlarımız özellikle hangi bölgelerde olabileceklerini düşünerek oraya yoğunlaşıyorlar.” dedi.

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Araklı ilçesindeki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Soylu, dün kuş uçuşu 7-8 kilometre civarı olan bir tepenin heyelanla birlikte akması suretiyle önüne dereyi de alarak oluşturduğu selin, iki derenin birleştiği bu alanda ciddi tahribata yol açtığını belirterek, “İlk belirlemelerde hemen 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmişti, ardından 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmişti.” diye konuştu.

Soylu, 4 kullanılmakta olan, 3 de yarı kullanılan ama içinde kimsenin bulunmadığı bina olmak üzere toplam 7 binayı selin yerinden sökerek götürdüğünü ancak temellerinin kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

“İş makineleri, ağır iş makineleriyle arama kurtarma çalışmaları sabah başladı tekrar çünkü arazi ve alanı taradı arkadaşlar, taramaya hala devam ediyorlar. 280 arama kurtarma ekibimiz jandarmadan AFAD’a kadar, AKUT’a kadar arama kurtarma ekipleri şu anda bu hatta boylu boyunca aramaları devam ettiriyorlar. Şu anda ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz önce bir kişiye daha ulaşıldı ve bizim belirlediğimize göre ve burada elde ettiğimiz, tüm köyde çalışmalarla yapılan değerlendirmelerde 6 kişimiz daha kayıp. Bu 6 kişi konusunda da arkadaşlarımız özellikle hangi bölgelerde olabileceklerini düşünerek oraya yoğunlaşıyorlar.”

Diğer yandan İçişler Bakanı Soylu, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile olay yerine geçerek inceleme yapacaklarını, cenazeye katılacaklarını duyurdu.

‘HES faciası’na yalanladı

Bakan Soylu ayrıca bir gazetecinin,”Olay ilk HES faciası olarak kamuoyuna duyuruldu bu bilgi kirliliğinden dolayı mı?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Sayın Bakanımız açıklamış zaten bu tip olaylarda çok doğaldır ilk duyulanın kamuoyuna yansıması ama HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan. Arkadaşlarımız yukarda bütün detaylı bilgileri ilettiler ve iki ana aks var, iki ana dereden gelen ve bir yerde yoğunlaşan bir heyelan ve ardından sel ve bu olayın zannediyorum HES onun biraz daha aşağısında.”

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