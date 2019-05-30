Soylu’dan İmamoğlu’na: Allah’tan Büyükşehir Belediye Başkanı değil, olsa bizi vizeyle sokacak buraya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Soylu, “Allah’tan büyükşehir belediye başkanı değil. Olsa bizi vizeyle sokacak buraya. 23 Haziran’a kadar buradayım Allah’ın izniyle” dedi.

Bakan Soylu, AKP ve MHP İlçe Teşkilatları koordinasyonunda Başakşehir’deki Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen sahur programına katıldı. STK temsilcileri ile kanaat önderlerinin yer aldığı programda konuşan Soylu, şunları söyledi:

“31 Mart’a giderken iki şey söyledik. Dedik ki ‘biz Cumhur İttifakıyız eğer siyaseten bizi zayıflatırsanız, önümüzdeki 4 buçuk yılda benim ülkemi zora sokarlar, ülkemizle oynanmasına izin vermeyin’ dedik. ‘Bu bir beka meselesidir ‘dedik. İkincisi biz gönül belediyeciliği ile geliyoruz samimiyetimizi tevazumuzu gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. ‘Bize itimat edin’ dedik.”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Soylu, “Hafif bir ayarı kaçtı. Sağa sola sinirleniyor. Bugün bir çocuğa, bir gencimize hakaret ediyor. Bütün bunları yapıyor, neden biliyor musunuz? Şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart’a kadardı. 31 Mart’ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı ve şimdi önüne gelene çatmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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’23 HAZİRAN’A KADAR BURADAYIM’

İmamoğlu’nun, “Süleyman Soylu İstanbul’da ne geziyor?” dediğini kaydeden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Allah’tan büyükşehir belediye başkanı değil. Olsa bizi vizeyle sokacak buraya. 23 Haziran’a kadar buradayım Allah’ın izniyle.. Büyük bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya. Dün bir gencimizle tartışıyor. Olabilir hepimizin karşısına çıkıyor. Oyunculuk dersi almış ama öfke kontrolü eğitimi almamış. Biz sevgi işaretiyle öfke işaretini ayırabilecek bir akla sahibiz. ‘Bana diyor ki içişleri bakanı bir doktora görünsün.’ İkimiz beraber gidelim doktora haydi. Bakalım hangimiz öndeyiz. Allah kimseyi böyle kendini bilmez bir hale nasip etmesin. Benim bildiklerimi siz bilseniz inanın işinizi gücünüzü bırakır, bu anlayışın İstanbul’u teslim almalarını engellemek için demokrasi adına büyük bir mücadele ortaya koyarsınız. Büyük bir tezgaha atıyorlar Türkiye’yi. Bunu çok net bir biçimde görüyorum. Onun için bu hem güvenliğimiz hem de geleceğimiz açısından bizim için önemlidir” şeklinde konuştu.