Soylu’dan kendisine tepki gösteren yurttaşa: Densiz, utanmadan milletin içine çıkıyorsunuz

AKP’nin seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi ile ilgili sözlerini eleştiren bir yurttaşa “24 Haziran’da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz” dedi.

Soylu, “Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’dir, FETÖ’dür, PKK’dır, HDP’nin sözde vekilleridir” dedi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

“24 Haziran’da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz. PKK’yı Meclis’e siz taşıdınız. Maden katlanamayacaksınız neden PKK’yla ortaklık yapıyorsunuz?

Bugün Adıyaman’da belediye başkan adayı bir yanda PKK işareti yapmaktadır, bir taraftan da Saadet Partisi işareti yapmaktadır. Çok net ve açık. Erbakan Hoca niye Milli Görüş’ten başka bir şey söylemedi. Milli dedi, milli. Millilikten ayrıldınız ve bu ülkeyi sattınız, hala satmaya devam ediyorsunuz. Bir milletvekilliğine sattınız.”

Süleyman Soylu’nun ifadelerine itiraz eden Saadet Partilinin gözaltına alındığı belirtildi.

İfadesi ortaya çıktı

T24’ün haberine göre; Süleyman Soylu’ya tepki gösterdiği için gözaltına alınan yurttaş ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bugün saat 13.00 sıralarında evimin önünde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin mahalle teşkilatı önünde İçişleri Bakanı’nın konuşmasını dinlerken bakanın “HDP ve PKK’ya yüklendikten sonra Saadet Partisi’nin de bu gruplarla iş birliği içinde olduğunu ve bizleri de PKK ve HDP ile bir tutuğu için de ben de Üsküdar Saadet Partisi ilçe yönetiminde görevli olduğumdan bu sözler üzerine sesli bir şekilde ‘Biz PKK’lı değiliz, ne kadar PKK’lı varsa Allah belasını versin, ben de Saadet Partiliyim, PKK’lı değilim, vatanımı da seviyorum’ dedim. Sesimi duyan bakan da bana hitaben yine aynı şekilde devam edince bulunduğum yerde bir kargaşa oldu ve polisler beni alarak buraya getirdi. İddia edildiği gibi ben bakan ‘yalancı şerefsizler’ diye bir hakarette bulunmadım. Yukarıda kullandığım ifadeleri kullandım. Bakanın partime hakarette bulunduğundan dolayı şikâyetçiyim.”