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29.03.2019
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Soylu’dan kendisini YSK’ye şikâyet eden Saadet Partisi’ne yanıt

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Samandıra beldesinde halka hitap etti.

“Saadet Partisi beni YSK’ya şikayet etmiş”

Açıklamalarında Refah Partisi’nde siyaset yapmadığını ancak Necmettin Erbakan’ı takip ettiğini anlatan Soylu, kendisini YSK’ye şikâyet eden Saadet Partisi’ne tepki gösterdi.

Soylu, şunları söyledi:

“Rahmetli Erbakan Hoca, postunu Doğu ve Güneydoğu’ya serdi. Sebebi neydi? Çünkü oradaki kardeşlerimizi bizden uzaklaştırmak istediklerini gördü. PKK, dinsiz bir örgüttür. Oradaki kardeşlerimizi etkileyebileceğini gördüğü için oralarda adım adım dolaştı. Doğu ve Güneydoğu İslam’ın, Müslümanlığın en güçlü kalelerinden bir tanesi. Onları bizden ayırmak, yalnızlaştırmak, değerlerinden kutsallarından ayırmak için PKK örgütünü oraya musallat ettiler. Bunu gördü Erbakan Hoca. Bugün ne oldu bunlara da PKK ile kol kola giriyorlar? Saadet Partisi beni sözlerimden dolayı dün Yüksek Seçim Kuruluna şikayet etmiş. Beni şikayet edeceğine, o sözleri söyleyen Kürdistan’dan referans veren adamı şikayet etsene? Beni niye şikayet ediyorsun?” 

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Saadet Partisi’nden YSK’ye ‘Soylu’ başvurusu: Anayasal suç işliyor
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