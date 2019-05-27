Soylu’dan Samsun Valisine 1.6 milyon liralık araç

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Samsun Valisi Osman Kaymak’a piyasa değeri 1 milyon 668 bin lira olan makam aracı gönderildi.

Vali Kaymak’ın aracı kullanmaya başladığını belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim’in haberine göre, Vali Kaymak’ın kullandığı Mercedes S 350 makam aracının sürekli arızalanması ve maliyet oluşturması nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu Samsun’a yeni makam aracı gönderilmesi talimatı verdi.

Samsun Valiliği’ne değeri 1 milyon 668 lira olan Auidi A8 L son model araç gönderildi.