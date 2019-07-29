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29.07.2019
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Soylu’dan Suriyelilere dair yeni açıklamalar

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Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma statüsünde veya ikamet izni ile Türkiye’de yaşayan yabancıların sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. “Göç politikamız olmadığını söylenenlerin karşılığı bomboş bir sıfırdır.” diyen Soylu, göç politikası konusunda atılan her adımın “planlı” olduğunu öne sürdü.

Bakan Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göçmen politikası ve ülkede yaşayan Suriyeliler ile ilgili bilgiler verdi. 

Geçici koruma statüsündeki göçmenlerin sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Soylu, ”Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen bu konu tamamen düzensiz ve kaçak göç ile ilgili yürütülen bir konudur.  Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir. Bunu yapabilecek kabiliyete ve hakka da sahip değiliz. Ne böyle bir isteğimiz ne böyle bir eylemimiz var” dedi.

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‘HAKLARINDA İŞLEM YAPILANLARIN YÜZDE 90’INDAN FAZLASI SURİYELİ DEĞİL’

Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelinin hangi ilde kayıt edilmişse orada ikamet etmesi gerektiğini, kaçak göç konusunun da çalışmaların ciddiyetle sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Soylu, ”15 günde haklarında işlem yapılan yabancıların yüzde 90’ından fazlası Suriye uyruklularının dışından oluşmaktadır. İstanbul’da yaşayan ve başka bir ilde kayıtlı bulunan Suriyelilere belli bir süre verildi. Belirli bir süre verildiği için onlara şu an bir işlem yapılmıyor. Aynı zamanda kayıtlı olmayan, yani kaçak olarak şehirlerinize gelmiş Suriyeliler ile ilgili de kayıt işlemleri devam ediyor. 2016 yılından beri Antalya ve İstanbul kayıt işlemlerine kapalı. Bu vilayetlere kayıt almıyoruz. Bu sebeple İstanbul’da bulunan kayıtsız Suriyelileri tespit ettiğimiz zaman sistematiğimiz gereği önce bir kampa götürüp kayıt ediyoruz. Daha sonra hangi şehre gitmek istediğini soruyoruz ve gönderiyoruz. Bu kadar basit bir işlem” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN GÖÇ POLİTİKASI KONUSUNDA HER ADIMINI PLANLI ATILMIŞTIR’

Türkiye’nin göç konusunda bir politikasının olmadığını ifade edenlerin olduğunu belirten Bakan Soylu, göç konusunda her adımı planladıklarını vurguladı. Soylu, ”Göç politikamız olmadığını söylenenlerin karşılığı bomboş bir sıfırdır. Türkiye bu konuda her adımını planlı atan, ayağı yere basan ve bütün dünyaya örnek olan bir ülkedir. Avrupa bu konuda bizim karşı karşıya kaldığımızın çok daha az ile karşılaştığında acizleştiğinde Türkiye’nin acizleşmediği, hatta tam tersi başından itibaren ayakları yere basan ve herkesin ayakta alkışladığı bir göç politikası vardır” diye konuştu.

‘SURİYELİLERİN TAMAMININ BİYOMETRİK BİLGİLERİ VAR’

Bakan Soylu, Türkiye’de ikamet eden ve kayıtlı olan bütün Suriyelilerin biyometrik bilgilerinin olduğunu ve bu bilgilere bazı ülkelerin ulaşmak istediğini söyledi. Soylu, ”Türk vatandaşlarının bile biyometrik bilgileri yokken, Suriyeli kardeşlerimizin bilgileri vardır. Ve enteresan bir konu daha var, bu biyometrik bilgilerin peşinde dünyanın akıllı ülkeleri dolaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

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