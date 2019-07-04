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04.07.2019
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Saray’dan ‘kabine revizyonu’ açıklaması

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saray’da gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Kalın, S-400’lerin yakın zamanda teslimatının başlayacağını söyledi. Sözcü ayrıca kabinede revizyon yapılacağı iddialarını yalanlayarak, “Bugün itibarıyla gündemimizde değil” dedi.

Kalın, şunları söyledi:

  • “Türkiye, Rusya ve İran’ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.”
  • “S-400’lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak.”
  • “Geçen yıl Ekim ayında İstanbul’da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye’de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındı G20 zirvesinde. Dolayısıyla burada da Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin katılımıyla muhtemelen Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında yani BM Genel Kurulu’na gitmeden önce bir dörtlü zirvenin yapılması planlanıyor. Burada da Suriye başta olmak üzere bölgedeki genel güvenlik konuları etraflı şekilde ele alınacak.”
  • (Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok.
  • Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısını yaptı fakat çalışma esas ve usulleriyle ilgili çalışma devam ediyor. Tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, onaylandığında Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
  • (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Yeni ihtiyaçlar, yeni sınamalar ortaya çıktıkça sistemin güncellenmesi, yeni adımların atılması normaldir.
  • (S-400) Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar.
  • Döviz kurundaki iyileşme sevindirici bir haber. Sayın Cumhurbaşkanımızın G20’de yaptığı temaslar ve sonrasında oluşan olumlu hava çerçevesinde yaşanan olumlu gelişmeyi de devam edeceği yönünde değerlendiriyoruz.
  • Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar.
  • (Libya’daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi ve uluslararası toplumun ve BM’nin tanıdığı meşru Sarrac hükümeti çerçevesinde bu sürecin yürütülmesi büyük önem arz ediyor

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