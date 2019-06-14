Sözleşmedeki cezai şart devreye girer

SORU: 2013 yılı aralık ayında bir şirkette işe başladım. İşveren ile aramızda yapılan 5 yıllık sözleşme sonucunda çalışmaya devam ettim. Sözleşmenin maddeleri arasında cezai şart bulunuyor. Buna göre; 1, 2 ve 3’üncü yıl içerisinde herhangi bir sebep yokken işçi işten ayrılırsa işverene 20 bin dolar, 4 ve 5’inci yıllar içinde işten ayrılırsa 15 bin dolar ceza ödeyecek. Aynı durum işveren için de geçerli. 5 yıllık sözleşme süresi 2018 yılı aralık ayında bitti. Ancak işveren tarafından 2019 yılı mayıs ayında işime son verildi. Bu çalışma süresi içerisinde işveren tüm SSK primlerini yatırdı. Bu durumda benim işverenden alacağım ne kadardır? Kıdem ve ihbar tazminatı alabilir miyim, artı bu cezai şarttan dolayı alacağım var mıdır?

YANIT: Süresi belirli ve bağlayıcı hükümler içeren sözleşmenizin 2018 yılı aralık ayında sona ermesine karşın 2019 yılında da çalıştırıldığınızı belirtiyorsunuz. Ancak bu yıl işverenin hangi gerekçeyle iş sözleşmenizi sona erdirdiği belli değil, belirtmemişsiniz. İlkesel olarak süresi belirli hizmet sözleşmelerinde süre bitiminde karşı tarafa bir tebligat yapılmazsa sözleşme yeniden aynı süre kadar uzar. Bu durumda siz sözleşmenin bitiminden önce işten çıkartılmış olursunuz ve sözleşmedeki cezai şartları ve geride kalan süreyi karşı taraftan talep edebilirsiniz. Bu konuda sözleşmenizi bir hukukçuya incelettirerek onun görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmenizi öneririm.

Prim iadesi mümkün mü?

SORU: Ben uzun yıllar inşaat sektöründe kalfa olarak çalıştım ancak sigorta günüm çok az. İnşaatlarda sigorta yapılmadığından prim günlerimi dolduramıyorum. Emekli olamayacağım için sigortaya ödediğim bu primleri geri talep edebilir miyim?

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YANIT: Sizin durumunuzun aşağıdaki ilgili yasanın aşağıdaki maddesine uygun olması gerekiyor. Ancak bu durumda primlerinizin iadesini talep edebilirsiniz.

b) Yaşlılık Toptan Ödemesi: Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş bulunan, 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıya kendisinin ve işverenlerinin ödediği, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde ödenir.

Toptan ödeme için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmalısınız.