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27.07.2019
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Sözleşmeli öğretmenler Ankara’da eylem yaptı

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının dördüncü yılında sözleşmeli öğretmenler Ulus Atatürk Anıtı önünde eylem yaptı. Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması talebi ile toplanan öğretmenler, aile atamasının yapılmamasının haksızlık olduğunu ifade etti.

İsmail Arı İsmail Arı

15 Temmuz darbe girişimi ardından yayımlanan KHK ile uygulanmaya başlayan ve Eğitim Sen’in açıkladığı rakama göre sayıları 83 bini bulan sözleşmeli öğretmenler Ulus Atatürk Anıtı önünde eylem yaptı. Sözleşmeli öğretmenlerin eylemine Türk Eğitim Sen de destek verdi.

ÖĞRETMENLERİN AİLE BÜTÜNLÜĞÜ BOZULUYOR

Yapılan açıklamada, “3 yıllık çalışma süresi hesabının 31 Ekim tarihinin baz alınmasını istedik. Sözleşmeli öğretmenliği defalarca yargıya taşıdık. Çakılı istihdam ile çalıştırılmanın insani bir yöntem olmadığını, sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüklerinin bozulduğunu, eşlerin boşandığını ifade ettik. Öğretmenlerin ailelerini sadece yarıyıl ve yaz tatilinde bir araya gelmesini vicdani bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

KALDIRILANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Aileleriyle birlikte olmayan öğretmenlerin işine motive olamayacağı vurgulanan açıklamada, “Öğretmenlerin bu psikoloji ile öğrencilerin başarısına yapacağı katkının olumsuz etkileyeceği çok açıktır. Üstüne basa basa söylüyoruz. 4+2 ya da 3+1 hangi model olursa olsun hiçbir modeli kabul etmiyoruz.  Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılana kadar mücadelemiz devam edecek” açıklaması yapıldı.

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