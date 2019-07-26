Sözleşmeli öğretmenlik dördüncü yılında!

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından yayımlanan 668 sayılı ikinci KHK ile başlatılan sözleşmeli öğretmenlik uygulaması dördüncü yılında.

4 yılda sözleşmeli öğretmen sayısı 83 bin 366’ya ulaştı. KHK’ye göre sözleşmeli öğretmenlik uygulamasında atanabilmek için sözlü mülakatta başarılı olmak şartı konuldu.

Sözleşmeli öğretmenlerin, KPSS puanının yanı sıra sözlü sınav ve mülakat başarısına göre atanacağı; atandıktan sonra dört yıl sözleşmeli çalışacağı, daha sonra istedikleri takdirde aynı yere kadrolu olarak atanacağı düzenlendi. Atandıkları yerde, ancak 2 yıl daha çalışan öğretmenlerin tayin isteme hakkı elde edeceği açıklandı. Yakın zamanda kanunda yapılan değişiklikle 4+2 uygulaması 3+1’e dönüştürüldü. KHK’ye göre öğretmenlerin atandıkları il, okul ya da kurumunu altı yıl boyunca değiştiremeyeceği düzenlemesi sözleşmeli öğretmenlerin üç yıldır mücadele ettiği temel sorunlardan biri oldu. Sonrasında yapılan bir düzenleme ile eş durumu atamalarında eşlerden sözleşmeli öğretmen olmayanın eşinin yanına gidebileceği düzenlendi. Eşlerden her ikisi de sözleşmeli öğretmen ise eş durumu tayinleri ile aile birleşmesi itirazı kabul olmadı. MEB geçen günlerde 20 bin sözleşmeli öğretmenin daha alınacağını açıkladı.

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Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan konuya ilişkin BirGün’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “KHK sonrası meslektaşlarımızın iş güvencesi, mazerete dayalı tayin hakkı gibi birçok hakları gasp edildi. Son olarak meclis genel kurulunda 4+2 yıl olan zorunlu çalışma süresi 3+1 yıl olarak düzenlendi. En temel kazanılmış haklarımızın önce hukuksuzca elimizden alındığı; tepkiler sonucunda attıkları adımları da lütuf gibi sunmaları bizim açımızdan kabul edilemezdir. Lütuf değil sözleşmeli arkadaşlarımız için kazanılmış haklarımızı geri istiyoruz.”