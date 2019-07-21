Sözleşmeli öğretmenlikte 40 tercih hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin hazırlanan yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara verilen tercih hakkı 20’den 40’a çıkarıldı.

Bakanlığın, “Eğitimde güvencesiz istihdamın önünü açıyor” gerekçesiyle eleştirilen sözleşmeli öğretmenlik modelindeki ısrarı, eğitim uzmanlarının tepkisini çekti. Öğretmen adayları, tercih hakkının artırılmasının çözüm olmayacağını belirterek “Kadrolu istihdam istiyoruz” ifadesini kullandı.

MEB’in, eğitimcilerin yaşadığı sorunlarla ilgili kalıcı ve köklü adımlar atmak yerine değişim algısı yaratmaya çalıştığını söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliğinde değişiklik yaparak atama tercih sayısını artırmak, öğretmenlerin hayallerini, umutlarını, beklentilerini görmezden gelmeye devam etmektir” diye konuştu.

HAKLARIMIZI İSTİYORUZ

MEB’in öğretmen istihdamındaki mülakat ısrarını da eleştiren Aydoğan, sözleşmeli öğretmenlik modelinin ve mülakatın güvencesiz çalışmaya yol açtığının altını çizerek “Mülakat, sözleşmeli, güvencesiz çalışma, mazerete dayalı tayin hakkı gaspı devam ettiği sürece tercih sayısı 100 olsa ne değişecek?” diye sordu.

Eğitim Sen Genel Başkanı son olarak “Bu memleketin öğretmenleri, eğitim ve bilim emekçileriyiz. Lütuf değil haklarımızı istiyoruz. Kadrolu, sözleşmeli, ataması yapılmayan milyonu aşan bir gücüz. Liyakati, güvenceli çalışma hakkımızı mutlaka ama mutlaka birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.