‘Sözleşmeye itiraz edenler din tacirleri’

BİRDEM DEMİR

‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen, ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye’de yürürlüğe girmesinin 5’inci yılını geride kaldı. Cinsel şiddet olmak üzere kadına yönelik şiddetin tüm türlerine karşı sözleşme 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılırken, 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi. Bugünlerde sözleşmenin iptal edilmesi ve yeniden yapılandırılması gündeme getirilirken, kadın örgütleri bu duruma tepki göstermeye devam ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan feminist avukat Hülya Gülbahar, Türkiye’de sözleşmenin zaten uygulanmadığına dikkat çekerek “Belli kesimler şiddetle ilgili bu sözleşme ve yasayı hedef alırken uygulanmadıklarının farkındalar” dedi. Asıl amacın, kadın haklarının tümüne savaş açmak olduğunu vurgulayan Gülbahar sözlerine şöyle devam etti: “Kadını korumasız bırakıp onun tüm hayatına egemen olmak için İstanbul Sözleşmesi hedef seçiliyor. Sözleşme, net ve kapsamlı bir uluslararası belge olarak şiddetle mücadele etmek isteyenlerin uygulaması gerektiği zorunlu ve tek programdır. Örneğin kadın danışma merkezleri ve sığınaklar ile cinsel şiddet kriz merkezlerinden oluşan ülke çapında yaygın güçlü bir kurumsal mekanizma oluşturmasını öngörüyor.

egemenliklerinin yıkıldığına tanıklık ediyorlar

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise İstanbul Sözleşmesi’nin devletin, şiddeti önlemeye yönelik iradesini ortaya koyduğu bir belge olduğunu hatırlattı. Güllü şöyle konuştu: “Bugün konuşulan konu bu sözleşmenin kadınlar üzerinde yarattığı etkiden rahatsız olan erkek eril sistem, yani din tacirleri tarafından gelen bir sestir. Bu rahatsız edici bir ses; çünkü İstanbul Sözleşmesi tam manasıyla uygulanmamasına rağmen kadınlara bir özgüven,kendi mücadelesinde devletini yanında görmek ve bu anlamda kendini güçlü hissetmek durumlarını yaşatan bir sözleşmedir. Sahte din tacirleri yıllardır bu pastayı büyüterek kendilerine erkek egemen, din egemen söylemleriyle oluşturdukları kalelerinin yıkıldığına tanıklık ediyorlar.”