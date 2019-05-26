SP’li Ali Aktaş’tan Numan Kurtulmuş’a: Allah belanı versin

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “küskün” seçmene seslendiği gerekçesiyle Saadet Partililerin tepkisini çekti.

Gençlik Kuruluşları Birliği’nin düzenlendiği sahur programında “Önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız” diyen Kurtulmuş’a SP’li Ali Aktaş yanıt verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ali Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüşten yetişmiş bir nesli heba etti” ifadelerine yer verdi.

O paylaşım şu şekilde:

Numan Kurtulmuş küskün seçmene şöyle seslenmiş; “Önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız”



Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüşten yetişmiş bir nesli heba etti. — Ali Aktaş (@aliaktas7) May 26, 2019

Kurtulmuş, “Gönlü kırgın olanlara diyeceğiz ki kırılma vakti şimdi değildir. Eksikleri, hataları söyleyenlere diyeceğiz ki biz de siyaseti biliyoruz, eksikleri hataları görüyoruz, önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız ve yolumuza koşar adım devam edeceğiz. Ama kızgınlıkla, küskünlükle, kusura bakmayın hiç kimsenin de CHP’nin adayını oraya getirip oturtturmak gibi bir lüksü olamaz” açıklaması yapmıştı.