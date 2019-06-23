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25.06.2019
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Spor dünyası İmamoğlu’nun zaferine kayıtsız kalmadı: Yok artık İmamoğlu!

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Yenilenen İstabul seçimini büyük bir farkla kazanan Ekrem İmamoğlu’na spor dünyasından da büyük destek geldi. Basketbolseverlerin yakından tanıdığı Kaan Kural, “Yok artık İmamoğlu” derken, Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayan Olcan Adın “Gençliğimiz var” ifadelerini kullandı. Tepkilerden bazıları şu şekilde: 
Spor yorumcusu Kaan Kural, “Yok artık İmamoğlu” dediği bir ses kaydını Twitter hesabından paylaştı.

Olcan Adın: Daha fazla YOLUMUZ UZUN HEYECANIMIZ YÜKSEK GENÇLİĞİMİZ VAR! #herşeyçokgüzeloldu

Gökhan Zan: YOLUMUZ UZUN HEYECANIMIZ YÜKSEK GENÇLİĞİMİZ VAR!🇹🇷 @ekrem_imamoglu #HerŞeyÇokGüzelOldu

İsmail Şenol: Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu’nun konuşması çok mutluluk ve umut verici, çok güzel. Hayırlı olsun.

Caner Eler: Çaldılar denen seçimi 750 bin kadar farkla kazanan Ekrem İmamoğlu çok güzel ve tarihi bir konuşma yaptı. Bağırmadan, ötekileştirmeden, saygıyla ve barışçıl bir dille. Bunu sadece İstanbul değil her yer özledi sanki. Başlangıç olsun bu.

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