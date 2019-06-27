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28.06.2019
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Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin yasa teklifi komisyondan geçti

birgun.net birgun.net

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Sporda şiddetin önüne geçilmesi amaçlanan yasa teklifi ile müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, ‘spor alanı’ tanımı içerisinde yer aldı. Böylece güvenliğin sağlanması bakımından müsabaka alanı dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımlar uygulanabilecek.

Düzenleme; din, dil, ırk, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmayı öngörüyor.

Spor müsabakaları için; ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

PATLAYICI MADDE VE KESİCİ ALET KULLANAKİŞİLERE 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

​Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu alet veya maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan veya bu yerlerde seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu alet veya maddeleri, müsabaka, seyir veya antrenman alanlarında kullanan kişi, bu suretle müsabaka veya antrenman düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

YENİ TANIMLAMALAR

Yasa teklifi ile; spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda seyircilere tahsis edilmiş alanlar ‘seyir alanı’, seyircilerin müsabakayı dijital ortamda seyretmeleri amacıyla il ve ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen müsabaka alanı dışındaki geçici yerler ‘özel seyir alanı’, takımların müsabakaya hazırlık çalışmalarını yaptıkları alanlar ise ‘antrenman alanı’ olarak tanımlanacak.

BAKANLIK KARAR VERECEK

Teklif ile; seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenmiş numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek. Bu uygulamayla ilgili kararı, federasyon ve İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek. Seyir alanlarına kapasitenin üzerinde veya biletsiz seyirci alınamayacak.

BİYOMETRİK YÖNTEMLE KİMLİK DOĞRULAMA

Komisyonda kabul edilen yasa teklifi ile şu değişiklikler öngörülüyor:

>> Seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sisteminin kurulmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilecek. Buna ilişkin gerekli teknik donanım, spor tesisinin kullanım hakkına sahip kurum veya kuruluşlar tarafından tesis edilecek. Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde seyir alanlarına girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem üzerinden, usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen şekilde elektronik olarak oluşturulacak. Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde bulunan kulüpler, bilet sistemi ve spor alanlarında güvenliğin sağlanmasına ilişkin teknik donanımları kendi kullanımındaki müsabaka ve seyir alanlarında kuracak.

>> Spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında her ne suretle olursa olsun bilet satışı yapılamayacak.

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Kaynak:DHA

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