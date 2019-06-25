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26.06.2019
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BM Kadınlar’dan ücret eşitsizliği açıklaması: Messi tek başına bin 693 kadın futbolcunun iki katını kazanıyor

BM Women başlattığı kampanyada kadın ve erkek sporcular arasında büyük bir gelir eşitsizliği olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada Messi'nin maaş, primler, ticari anlaşmalar ve diğer ödemelerden elde ettiği yıllık 84 milyon Dolar tutarındaki gelirini, bin 693 kadın futbolcunun toplam yıllık ücretinin (42,6 milyon dolar) neredeyse iki katı olduğu ifade edildi.

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Birleşmiş Milletlerin bir kolu olan BM Women (BM Kadınlar), kadın ve erkek sporcular arasındaki ücret farkını azaltmak için düzenlediği kampanyada Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin yıllık kazancını vurguladı.

Bu futbolculara dikkat

Kuruluş, Messi’nin maaş, primler, ticari anlaşmalar ve diğer ödemelerden elde ettiği yıllık 84 milyon Dolar tutarındaki gelirini, bin 693 kadın futbolcunun toplam yıllık ücretinin (42,6 milyon dolar) neredeyse iki katı olduğunu vurgulamak için kullandı.

BM gazetesi ilgili makalesinde; “Bir erkek futbolcu, dünyanın ilk yedi futbol ligindeki tüm kadın futbolcuların toplam maaşının neredeyse iki katını alıyor. 2019 Dünya Kadınlar Kupası’nın devam ettiği şu günlerde, sporda ücret eşitliğini talep ederek BM Kadınlarına katılın” ifadelerine yer verdi.  Kadın ve erkek sporcular arasındaki ücret ayrımcılığı, Fransa’nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kupası’ndaki en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. 

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Protestolar Var

Alex Morgan, Megan Rapino, Carli Lloyd ve Becky Sauerbrunn’ün başını çektiği 28 Amerikan Kadın Milli Takım oyuncusu, geçen Mart ayında ABD futbolundaki maaş dengesizliğe ile ilgili bir dava açmıştı. Futbolcular, dava kapsamında ABD futbol yönetim organının maaşlarla ilgili “ayrımcı uygulamalara” bir son vermesini söyleyerek maddi tazminat talep etmişlerdi. Bu sezon Ballon d’or kazanan Ada Hegerberg de gelir adaletsizliğine dikkat çekmek için Norveç Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almamaştı.

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