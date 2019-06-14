Spotify arayüzü yenileniyor

Spotify arayüzü bugünden itibaren iOS ve Android cihazlarda kademe kademe olarak yenilenecek.

Popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, yenilikler ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Apple Music karşısında kullanım kolaylığı açısından çok eleştiri alan Spotify, bugün nihayet yeni mobil arayüzünü duyurdu. İlk etapta Premium sahiplerine OTA üzerinden sunulacak olan güncelleme ile gelecek olan yeni arayüz, kullanım kolaylığı açısından büyük yenilikler ile geliyor.

ŞARKILARA KOLAY ULAŞIM

Spotify’ın yeni arayüzü ile Müzik ve Podcasts bölümleri ayrılıyor. Müzik bölümünde çalma listeleri, sanatçılar ve albümler yer alıyor. Albüm kapakları ile görüntülenen bu bölümler sayesinde kayıtlı olan şarkılarınıza ulaşmak daha kolay olacak.

Podcasts bölümünde ise kayıtlı olan Podcasts’leriniz daha detaylı bir şekilde görünüyor. Dinlediğiniz ve daha önce dinlemeyi bitirdiğiniz kayıtlar daha net bir şekilde vurgulanıyor. Bugünden itibaren kademe kademe olarak sunulacak olan arayüzü kullanmak için App Store veya Play Store’dan uygulamanın son sürümünü yüklemeniz gerekiyor.

Kaynak: Donanım Günlüğü

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