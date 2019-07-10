Spotify, düğünlerde en çok çalınan şarkıları açıkladı

Spotify, Türkiye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkıları duyurdu.

Buna göre, Sezen Aksu’nun Rakkas parçası listede ilk sırada yer aldı.

Düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılar şu şekilde:

Sezen Aksu – Rakkas

Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem

Tarkan – Gül Döktüm Yollarına

Coşkun Direk – Ankara’nın Bağları

Pharrell Williams – Happy – From “Despicable Me 2”

Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al

Duman – Senden Daha Güzel

Sezen Aksu – Kaçın Kurası

Sezen Aksu – Seni Yerler

Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk

Mezdeke – Ya El Yelil

Tarkan – Ölürüm Sana

Fatih Ürek – Hadi Hadi

Metin Arolat – Dert Değil

Sezen Aksu – Kutlama

Tarkan – Şımarık

MFÖ – Ele Güne Karşı

Babutsa – Yanayım Yanayım

Tarkan – Kuzu Kuzu

Serdar Ortaç – Karabiberim

Ed Sheeran – Shape of You

Mirkelam – Tavla

Emel Müftüoğlu – Hovarda

Rengin – Aldatıldık

Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım

Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver

Ed Sheeran – Thinking out Loud

Gülşen – Bangır Bangır

Coşkun Direk – Misket

Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim