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10.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Spotify, düğünlerde en çok çalınan şarkıları açıkladı

Spotify, düğünlerde en çok çalınan şarkıları açıkladı

birgun.net birgun.net

Spotify, Türkiye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkıları duyurdu.

Buna göre, Sezen Aksu’nun Rakkas parçası listede ilk sırada yer aldı.

Düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılar şu şekilde: 

Sezen Aksu – Rakkas
Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem
Tarkan – Gül Döktüm Yollarına
Coşkun Direk – Ankara’nın Bağları
Pharrell Williams – Happy – From “Despicable Me 2”
Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al
Duman – Senden Daha Güzel
Sezen Aksu – Kaçın Kurası
Sezen Aksu – Seni Yerler
Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk
Mezdeke – Ya El Yelil
Tarkan – Ölürüm Sana
Fatih Ürek – Hadi Hadi
Metin Arolat – Dert Değil
Sezen Aksu – Kutlama
Tarkan – Şımarık
MFÖ – Ele Güne Karşı
Babutsa – Yanayım Yanayım
Tarkan – Kuzu Kuzu
Serdar Ortaç – Karabiberim
Ed Sheeran – Shape of You
Mirkelam – Tavla
Emel Müftüoğlu – Hovarda
Rengin – Aldatıldık
Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım
Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver
Ed Sheeran – Thinking out Loud
Gülşen – Bangır Bangır
Coşkun Direk – Misket
Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim

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