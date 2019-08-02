Spotify ücretli abone sayısını 108 milyon olarak açıkladı

Spotify, kendi rekorunu kırarak, ücretli abone sayısının 108 milyona ulaştığını açıkladı.

Toplamda kullanıcı sayısı 232 milyon olan Spotify, 108 milyon abonesinden ise her ay ücret alıyor. Kullanıcılar ilk etapta 30 gün süresince platformu bedava kullanabilirken, 30 günün sonunda ücretini ödeyerek uygulamayı kullanmaya devam edebiliyor. Ancak kullanıcıların uygulamayı ücretsiz kullanabilme şansı da bulunuyor.

Ücretsiz sürümde kullanıcılar müzik dinlerken beraberinde reklamlarla da karşılaşırken, istedikleri parçayı açma şansları olmuyor; Spotify şarkıları rastgele kullanıcıya dinletiyor. Bu sınırlamalara tabi olmak istemeyenler ise Premium hesaba geçiş yapıyor.



