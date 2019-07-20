Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni: Röportajın yapılmaması gerektiğini Yavuz Bey’e ilettik, buna rağmen yapıldı

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla yapılan programın ardından Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki’nin işine son verilmesiyle ilgili konuştu.

Sansür ve müdahale yorumlarını kabul etmeyen Boztepe, “Davutoğlu röportajı kurumsal kararımızın hilafına yapılmış bir iş. Röportajın yayın politikamız gereği yapılmaması yönünde kararı biz Yavuz Bey’e ilettik, ancak buna rağmen yapıldı. (…) Biz yayın politikamız gereği, Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz ve açıklamalarının bizim üzerimizden yayılmasını istemiyoruz. Haber değerinin olduğuna inanmıyoruz.Bizim yayın politikamız bu ve yine bir yayın organı olarak hakkımız” dedi.

Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesinin ardından başlayan dönemde başbakandı ve konuyla ilgili “Emri bizzat ben verdim” demişti.

“Oğhan, Davutoğlu’na bir medya yaratmak amacıyla yola çıkan Tarafsız Haber Ajansı’nı yönetiyor”

Oda TV’ye konuşan Boztepe, Oğhan’ın ‘Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Tarafız Haber Ajansı’nı kurup yönettiğini’ belirterek, şunları söyledi:

“Tüm bunlar işin bir tarafı. Diğer yanı ise; Yavuz Oğhan medyası olmayan Davutoğlu’na bir medya yaratmak amacıyla yola çıkan Tarafısız Haber Ajansı’nın kurucularından ve yönetiyor. Tarafsız Haber Ajansı, kamuoyuna böyle yansımasa bile, Davutoğlu’nun tanıtımını yapmak için kullanılıyor. Yavuz Oğhan’la yapılan sözleşmemiz gereği böyle bir durumu kabul edemeyiz.

Biz Sputnik olarak Davutoğlu’nun ajansı ile yan yana görünmek istemiyoruz. Biz Türkiye’de yaşanabilecek bir siyasi mücadelenin tarafı değiliz. Politikacı değiliz, sadece gazeteciyiz. Sputnik’in program formatı onay olmadığı halde birebir kopyalanarak, sanki Davutoğlu programı Sputnik’ten yapılmış gibi her yerden yayıldı. Buna dünyanın bütün kurumsal haber ajansları itiraz eder.”

“ABD yanlısı tutum alan gazetecilerin bunu köpürttüğünü görüyoruz”

Oğhan, Saymaz ve Beki’nin programlarına son verilmesinin ardından Sputnik Türkiye’ye gösterilen tepkinin ‘Rusofobik’ olduğunu savunan Boztepe, şöyle devam etti:

“Rusya ve Türkiye arasındaki gelişen ilişkilerden rahatsız olan bir kesim bunu bilerek köpürterek, tartışmaya açıyor. Bizi gazeteci gibi değil bir reklam ajansı gibi düşünmeleri buna sebep oluyor. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler siyasi ilişkilerdir, ancak biz gazeteciyiz ve gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Bu ilişkileri bile isteye bize dayatan kim olursa olsun bunun karşısındayız. ABD yanlısı tutum alan gazetecilerin bunu köpürttüğünü görüyoruz.”