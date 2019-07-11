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11.07.2019
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Srebrenitsa Katliamı İzmir’de anıldı

Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi, Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümünde anma gerçekleştirdi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR
BERKAY SAĞOL

Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi Srebrenitsa Katliamı’nın yıl dönümünde
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir anma etkinliği düzenledi.

24 yıl önce yaşanan katliamda hayatını kaybeden 8 bin 372 kişi anıldı. Anmaya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Cemal Şenel ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu katıldı.

Hiçbir insanlık suçunun sayılarla ifade edilmesinin uygun olmadığını ve hiçbir sayının o acının büyüklüğünü ifade edemeyeceğini söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bir insanın kaybı bile büyük bir yaradır. Ama kaybettiğimiz o insanlar ve insanların sayıları,,, küçücük çocuklar, kadınlar, gençler, insanlık tarihine geçen, tarif edilemez bir acının yarattığı ve bizlere bıraktığı büyük bir boşluktur. Sevdiklerinin, ailelerinin, yakınlarının izini gösteren mavi kelebekler Bosnalılar için umut olmuştu. Ben de bir umut taşıyorum. Biz, toprakları nice medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehri, Konak’tan tüm dünya için halen barış ve huzur için bir umut olduğunu düşünüyorum. Özgürlüğün, barışın, kardeşliğin hâkim olacağı, daha yaşanılır bir dünya. Ben Srebrenitsa’da gerçekleştirilen katliamın acısını, paylaşıyor ve kaybettiğimiz Boşnak kardeşlerimizi saygıyla bir kez daha anıyorum.” ifadelerini kullandı.

“TÜM KATLİAMLARI LANETLİYORUZ”

Soykırımın göz göre göre geldiğini vurgulayan Hamit Mumcu, “İnsanlık tarihinin utanç sayfalarından biri çağdaş demokrasilerin beşiği Avrupa’nın tam ortasında yaşanmıştır. Soykırımı yargılayanlar da bir zamanlar bu katliama seyirci kalan ve bizzat savaşı kışkırtan emperyalistlerden başkası değildir. Bizler faşizme, katliamlara, baskılara karşı ne olursa olsun barışı, kardeşliği, dayanışmayı savunuyor ve Nazi kamplarından, Ruanda’dan, Hocalı’dan, Srebrenitsa’dan, Şengal’e tüm katliamları lanetliyoruz” şeklinde konuştu.

Anma etkinliği hayatını kaybeden kişiler anısına Gündoğdu Meydanı’ndan denize atılan karanfillerden sonra sona erdi.

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