Stadda sansüre CHP’den şerh

CHP, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen 20 maddelik ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne karşı çıktı. Teklifle ilgili bir muhalefet şerhi hazırlayan CHP tarafından, “Teklif, sporda şiddeti değil seyircilerin müsabakalara gelmesini engelliyor” ifadelerine yer verildi.

Teklifle stadlara girişte birçok yeni uygulamanın hayata geçeceğini, retina, avuç içi gibi izlerle dahi stada girişin önünün açılacağını ifade eden CHP Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleri, bu bilgilerin çalınması durumunda büyük bir güvenlik sorununun yaşanacağını ortaya koydu.

CHP’nin Kanun Teklifi’ne yönelik hazırladığı muhalefet şerhi şu şekilde:

“AKP tarafından ‘yaptım oldu’ mantığı ile işletilen kanun yapma süreci, demokrasinin temel kavramlarından uzlaşma kültürüne aykırıdır. Kanun teklifi ile ilgili sürecin kısalığı nedeniyle birçok taraftar grubu ve sporseverin görüşleri öğrenilememiştir.”

‘GEZİ’ HATIRLATMASI

Kitle tarafından toplumsal duyarlılık göstergeleri olduğu açıklanan şerh söyle devam etti: “Ülkemizde Gezi Parkı gibi eylemlerde yaşanan orantısız güç kullanımını protesto edilebilmektedir. Siyasi iktidar tribünlerden gelen bazı sesleri ‘tehdit’ olarak algılamaktadır. Korku yaratan söylemlerle ve hedef göstererek insanları suçlamaktadır.”

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Şiddetin sadece ceza kanunları ve ceza artırımı ile azaltılamayacağı söylenen şerhin dikkat çeken noktalarıysa şu şekilde: “Teklif ile spor alanlarının kapsamı genişletilmekte sporseverlerin toplanma alanlarından, müsabakanın oynanacağı alana giden güzergâhı da içerisine alan bir düzenlemeye gidilmektedir.”

‘BİYOMETRİK GİRİŞ’ İTİRAZI

CHP’nin kanun teklifine yönelik şerh şu şekilde sonlandı: “Kişilerin biyometrik verileri, Anayasanın 20’nci maddesi ile koruma altındadır. Biyometrik kimlik uygulaması ile kişilerin verilerinin ne olacağı, hangi veri tabanlarında kim veya kimler tarafından muhafaza edileceği cevaplanması gereken sorulardır. Teklifin sporda şiddet ve düzensizliği önlemekten ziyade sporseverleri müsabakalardan uzak tutacak, güvenlikçi önlemlerle özgürlük alanlarını kısıtlamak için yapıldığı görülmektedir.”