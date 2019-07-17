‘Stajyer Mustafa Koç ölmedi, öldürüldü!’

Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Mustafa Koç, staj yaptığı GANNET S gemisinde ölü bulundu. Genç stajyerin abisi İsmail Koç ve Genç GEMİMO, Mustafa Koç’un ağır ihmaller sonucu öldüğünü açıkladı.

18 GÜN BOYUNCA GÜNDE 20 SAAT ÇALIŞTIRILDI

Ailesi ve arkadaşları tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre Mustafa Koç, Chemfleet ve Armador Tankers firmaları aracılığıyla 3 aylık gemi stajı için İstanbul’dan Hindistan’a hareket etti. Fırtınadan dolayı stajyer olduğu gemi GANNET S, limana yanaşamadı ve Mustafa Koç 11 gün boyunca Hindistan’da, firmanın aracılığıyla hijyenik olmayan bir otelde konaklamak zorunda kaldı.

11 günün sonunda gemiye binen Koç, gemi Hindistan’dan Cibuti’ye doğru giderken iddiaya göre 18 gün boyunca günde ortalama 20 saat çalıştırıldı. Yatması gereken kamarada değil, revirde kaldı. Geminin havalandırma sistemi bozuktu. Revirdeki vantilatör de alındığından ortalama 45 derece sıcaklıkta uyumak zorunda kaldı.

KİMYASAL KALINTILAR İÇEREN TANKI TEMİZLEDİ

İddialara göre ihmaller bununla da sınırlı değil. Koç, gemide stajyerlerin temizlemesi yasak olan bir tankı (20 metre derinliğinde, 1 metre açıklığı olan ve ortalama sıcaklığı 50 derece olan kapalı alan) birinci zabitin seçenek bırakmaması nedeniyle temizledi. Normal şartlarda bile tank temizlemek tank içerisindeki kalıntılardan dolayı oldukça riskliyken, henüz stajyer olan Koç bu koşullarda 18 gün çalıştı ve ailesine de durumu anlattı. 11 Temmuz günü sabaha karşı 4 civarında Cibuti limanında vardiyası vardı, ama yorgun olduğundan dolayı uyandırılmadığı iddia edildi. Sonrasında sabah 8 civarında uyandırılmak için odasına girildiğinde cansız bedeni bulundu.

ÖNCESİNDE HİÇBİR SAĞLIK PROBLEMİ YOKTU

Cibuti’de yapılan otopside, Koç’un akciğer enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Ailesi ve arkadaşları ise Koç’un staj öncesi detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiğine, gerekli olan aşıların tamamını yaptırdığına ve herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığına dikkat çekti. Ailesi ve arkadaşları, yaptıkları açıklamada, “Türk Denizcilik Firmaları, gemide bulunan stajyerleri kurallara uygunsuz ve ağır şartlarda çalıştırmaktadır ve bunun gibi yüzlerce olay vardır. Bu ve bunun gibi olayların son bulması için kamuoyu oluşmasını istiyoruz” dedi.

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NORMAL DEĞİL İHMAL!

TMMOB’ye bağlı Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’na (GEMİMO) bağlı genç mühendisler ve mühendis adayları da Mustafa Koç’un ölümüne ilişkin “Normal değil ihmal!” açıklaması yaptı. Genç GEMİMO’dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Gemide stajyer olan arkadaşlarımızın ölüm haberlerini gün geçtikçe daha sık almaya başladık. Arkadaşlarımız ağır çalışma koşullarından ve üstlerinden gelen baskılardan dolayı hayatlarını kaybediyorlar. Bunun üstüne, alınmayan emniyet önlemlerini de düşünürsek ölüm kaçınılmaz bir hal alıyor. Sektörün en önde olan şirketinde bile bu şekilde bir ölümün olması, aslında sektörün nasıl bir durumda olduğunu açıkça ortaya seriyor.” “Bu kaçıncı arkadaşımız? Daha ne kadar ölüm haberleri almaya devam edeceğiz?” diye sorulan açıklamada, olayın üstünün örtülmemesi ve stajyer ölümlerinin son bulması için birlikte mücadele çağrısı yapıldı.