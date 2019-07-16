Stephen King’den ‘Stranger Things’ yorumu: Gülmekten yerlere yattım

Edebiyatın usta ismi Stephen King, Netflix dizisi Stranger Things’in üçüncü sezonunda geçen bir cümle üzerine “Gülmekten yerlere yattım” açıklaması yaptı.

Daha önce Stranger Things ile ilgili paylaşımlar yapan dünyaca ünlü yazar Stephen King’ten diziyle ilgili yeni tweet geldi. 4. bölümde Lucas’ın kız kardeşi Erica’nın (Priah Ferguson) Starcourt Alışveriş Merkezi’ndeki gizli odayı bulmak için havalandırma boşluğuna tırmanmadan hemen önceki sözleri King tarafından paylaşıldı.

Paylaşımda “Stranger Things ‘Çocuğu tehlikeye atma operasyonu başlasın’ gülmekten yerlere yattım” ifadeleri yer aldı.

King, daha önce de diziyi “saf eğlence” olarak tanımlamış ve bölümlerde kendi kitaplarına göndermeleri fark ettiğini belirtmişti.