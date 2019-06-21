Stranger Things 3. sezon fragmanı yayınlandı

4 Temmuz’da Netflix’teki yayınlanacak Stranger Things 3. sezonunun fragmanı yayınlandı.

Shawn Levy, Matt ve Ross Duffer gibi kalemi güçlü isimler tarafından beyaz cama uyarlanan Fantastik-Bilim Kurgu-Gerilim türündeki Stranger Things; IMDB, Rotten Tomaetos ve MetaCritic gibi otoritelerden çok yüksek notlar almıştı.

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Stranger Things’in baş rollerinde Hollywood’un en yetenekli aktrislerinden Winona Ryder yer alıyor. Dizinin kadrosunda David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono ve Matthew Modine gibi oyuncular bulunuyor.