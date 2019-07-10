Stranger Things 3. sezon, Netflix’te en hızlı izlenen dizi unvanını eline almayı başardı. Peki, Stranger Things 3 kaç kişi tarafından izlendi?

Netflix’in fantastik dizisi Stranger Things, 4 Temmuz 2019 tarihinde 3. sezonu ile izleyenlerin karşısına çıkmıştı. Shawn Levy, Matt ve Ross Duffer gibi kalemi güçlü isimler tarafından uyarlanan dizinin bugün Netflix tarihinin rekorunu kırdığı açıklandı. Stranger Things 3, kısa süre içerisinde 40.7 milyon kişi tarafından izlendi.

Dizinin tüm bölümlerini ise 18.2 milyon kişi tek gecede bitirdi. Sadece 5 gün içerisinde bu denli yüksek izlenme rakamlarına sahip olmayı başaran Stranger Things, Umbrella Academy dizisinin 1 ayda kırdığı rekoru egale etmiş oldu.

Stranger Things’in baş rolünde Winona Ryder yer alıyor. Dizinin kadrosunda ise David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono ve Matthew Modine gibi oyuncular var.